Costa este de Estados Unidos enfrenta temperaturas gélidas y potente ventisca

Houston- El brutal dominio del invierno sobre el este de Estados Unidos no cede, y los próximos días traerán temperaturas bajo cero que se hundirán en lo que había sido una tostada península de Florida y una potente tormenta de nieve que podría golpear la costa atlántica.

Se prevé que el frío intenso se mantenga al menos hasta la primera semana de febrero. Los meteorólogos también están observando lo que podría convertirse en un “ciclón bomba” - una tormenta de rápida intensificación que es una versión invernal de un huracán - que se forma frente a las Carolinas en la noche del viernes al sábado.

“Una gran tormenta invernal parece acercarse a las Carolinas”, dijo el meteorólogo Peter Mullinax, del Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Esa tormenta podría arrojar nieve -al menos 6 pulgadas con condiciones de nieve blanca- en las Carolinas, el norte de Georgia y el sur de Virginia. Después de eso, podría girar y arar a través del corredor de la Interestatal 95 a finales del sábado hasta el domingo para descargar más nieve de Washington a Boston, paralizando aún más gran parte del país. O podría asestar un golpe de refilón, golpeando sobre todo lugares como Cape Cod.

PUBLICIDAD

También podría desviarse inofensivamente hacia el mar. Los meteorólogos y los modelos de previsión aún no se han decidido por un único resultado.

“La confianza es mucho mayor que en las Carolinas costeras y Virginia que habrá nevadas significativas este fin de semana”, dijo James Belanger, vicepresidente de meteorología en el Weather Channel y su empresa matriz. “La verdadera cuestión va a ser la trayectoria que tome” a partir de ahí.

El meteorólogo privado Ryan Maue, antiguo científico jefe de la NOAA, dijo que para el Atlántico medio y el norte es una situación de “auge o fracaso”. “Si ocurre (que pase por la costa) va a ser un gran acontecimiento”.

Los modelos siguen sin ponerse de acuerdo sobre la trayectoria de la tormenta

El martes, los modelos de previsión eran muy dispares, desde el mar hasta el interior, en dirección a Filadelfia. El miércoles por la mañana empezaron a coincidir en que “es probable que veamos algún tipo de tormenta costera potente en algún lugar al este de Carolina del Norte, frente a la costa de Delmarva, pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre dónde”, dijo Mullinax.

Las posibilidades de que la tormenta se alejara por completo de la costa este habían disminuido el miércoles por la mañana, pero no habían desaparecido del todo, dijo Mullinax.

1 / 45 | Nieve y temperaturas extremas: millones afectados por una impresionante tormenta invernal en Estados Unidos. Peatones cruzan la calle a lo largo de Broadway durante una tormenta de invierno el sábado, 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV) - George Walker IV 1 / 45 Nieve y temperaturas extremas: millones afectados por una impresionante tormenta invernal en Estados Unidos Peatones cruzan la calle a lo largo de Broadway durante una tormenta de invierno el sábado, 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV) George Walker IV Compartir

De todas las opciones, “desde D.C. hasta Nueva York es probablemente la más confusa”, dijo Mullinax. Dijo que una diferencia de apenas 50 millas en el centro de la tormenta será crítica. El meteorólogo principal de AccuWeather, Dan Pydynowski, dijo que puede ser difícil para el sur del Atlántico medio evitar algún tipo de nieve, ya sea poca o mucha.

PUBLICIDAD

Esta tormenta soplará más fuerte que la anterior

La tormenta de este fin de semana será distinta de la anterior, que comenzó con aire húmedo procedente del Pacífico que se combinó con una profunda entrada de aire ártico procedente de un vórtice polar alargado complementado con más humedad procedente del sur y el este, según los meteorólogos. La última tormenta tuvo poco viento. Esta generará fuertes vientos, incluso si la nieve no llega a la zona de Washington, generando ráfagas que podrían alcanzar los 40 mph, lo que provocaría una sensación térmica cercana a los 0 grados Farenheit (°F) bajo cero, según Mullinax.

“Parece una tormenta bastante fuerte y explosiva, por lo que todo el mundo va a tener vientos racheados”, dijo Pydynowski, incluso en lugares del interior que no se acercan a la nieve como Pittsburgh. Los fuertes vientos pueden llevar las temperaturas diurnas en los adolescentes allí a sentirse como si estuvieran bajo cero, dijo.

“Esto es lo que consideraríamos más un noroeste clásico”, dijo Belanger, describiendo una tormenta que se forma alrededor de la costa del Golfo de EE.UU. cruzando al Atlántico y subiendo por esa costa.

Aire frío y agua caliente se combinan y forman fuerte tormenta

En este caso, una de las claves es el agua más cálida de lo normal en el Golfo de México -en parte debido al cambio climático provocado por el hombre- y la siempre cálida corriente del Golfo en el Atlántico, según Bernadette Woods Placky, meteoróloga jefe de la organización sin ánimo de lucro Climate Central.

Cuando eso ocurre, la tormenta “atrae más humedad y le da más fuerza”, dijo.

PUBLICIDAD

Una vez que el núcleo de la tormenta se acerque a las Carolinas, su presión descenderá enormemente, lo suficiente como para calificar para lo que los meteorólogos llaman “bombogénesis” o “ciclón bomba”, que le dará el efecto de un huracán de fuerza moderada, incluyendo enormes vientos, pero en invierno, dijeron Maue y Belanger.

Si la tormenta llega a tierra, los vientos y la nieve extra podrían causar acumulaciones masivas de nieve lo suficientemente grandes como para enterrar coches, dijo Maue.

Frío ártico se mantiene y avanza hacia el sur

Lo que es más seguro es que el frío ártico en el Medio Oeste y el Este continuará hasta mediados de febrero, con sólo ligeros calentamientos que seguirían estando por debajo de lo normal, dijeron los meteorólogos.

Boricuas captan 18 pulgadas de nieve en Nueva Jersey Impresionante video: así midieron la nieve tras tormenta invernal en Estados Unidos.

Y esta nueva tormenta de fin de semana “va a tomar ese frío y va a derramarse justo en el corazón de la península de Florida”, dijo Pydynowski. Se pronostica que Orlando estará muy por debajo del punto de congelación y sólo tendrá una máxima de 48ºF, batiendo récords de temperatura, mientras que incluso Miami y Key West coquetearán con un frío récord el domingo y el lunes, según los meteorólogos.

Las perspectivas para Florida eran lo suficientemente frías como para preocuparse por los daños en los cítricos y las fresas del estado.

“Vamos a entrar en un periodo brutalmente frío”, dijo Maue.

Las tormentas siguen llegando

Según Maue, tras la tormenta de este fin de semana, los modelos a largo plazo prevén otra a finales de la primera semana de febrero. Los meteorólogos consideran que el Este está atrapado en un patrón de frío intenso y tormentas de nieve a causa del aire ártico y el agua caliente.

PUBLICIDAD