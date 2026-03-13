¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este viernes en Puerto Rico?
Aún persiste un riesgo moderado de corrientes marinas en playas del norte, este y Culebra, al menos hasta el sábado
13 de marzo de 2026 - 8:48 AM
El patrón del tiempo para este viernes se mantendrá variable, con el desarrollo de aguaceros durante la tarde, principalmente en el interior y hacia el oeste de Puerto Rico.
Así lo informó la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
Zayas indicó que estas lluvias podrían provocar acumulaciones de agua en carreteras y áreas de drenaje deficiente, por lo que existe un riesgo limitado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.
En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que persiste un riesgo moderado de corrientes marinas en playas del norte, este y Culebra, al menos hasta el sábado. Para mañana, el riesgo podría extenderse también a algunas playas del sur.
Por otro lado, para el inicio de la próxima semana laboral, se anticipa un aumento en la velocidad de los vientos, lo que podría llevar a un riesgo alto de corrientes marinas y la emisión de advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a residentes y visitantes mantenerse atentos a los informes del tiempo y ejercer precaución en las playas y en el mar.
De cara al sábado, Zayas anticipó que se espera la llegada de una masa de aire más seco, lo que favorecería condiciones más estables y menos actividad de lluvia en comparación con hoy.
