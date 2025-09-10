Opinión
10 de septiembre de 2025
Noticia
De una mañana calurosa a lluvias vespertinas: así será el miércoles en Puerto Rico

La humedad asociada a una onda tropical leve -previamente conocida como la Invest 91L- propiciará el desarrollo de aguaceros

10 de septiembre de 2025 - 7:55 AM

Los índices de calor podrían aumentar rápidamente en sectores del norte, norte-central y sur, hasta alcanzar los 108 a 111 grados Fahrenheit. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que este miércoles se perfila como un día variable con un inicio mayormente soleado y caluroso y una tarde lluviosa en algunos sectores.

De acuerdo con la meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés Serrano, en la mañana, predominarán las condiciones calurosas, por lo que la dependencia emitió una advertencia de calor, vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Los índices de calor podrían aumentar rápidamente en sectores del norte, norte-central y sur, hasta alcanzar los 108 a 111 grados Fahrenheit.

Sin embargo, lugares bien localizados en el norte-central pudieran experimentar índices más altos en el período pico de calor entre las 11:00 a.m. y 2:00 p.m.

“Es importante mantenerse hidratados y que reconozcan esos síntomas por golpes de calor como mareos, sudoración excesiva o hasta náuseas por si necesitaran ayuda médica, ya que llevamos varios días bajo este patrón”, señaló la científica.

Agregó que, en horas de la tarde, la humedad asociada a una onda tropical leve -previamente conocida como la Invest 91L- propiciará el desarrollo de actividad de lluvia. No obstante, los aguaceros vendrán acompañados con polvo del Sahara.

“Tendremos actividad no tan generalizada, pero sí intensa en algunos sectores a través del interior y el noroeste, lo que podría provocar acumulaciones de lluvia de entre una a dos pulgadas”, precisó.

Inglés Serrano informó que, a partir de las 12:00 p.m. o 1:00 p.m., el área metropolitana también podría experimentar aguaceros que resulten en acumulaciones de agua en las carreteras y áreas de pobre drenaje.

“La mayor concentración del polvo del Sahara será entre hoy y esta noche, y va a estar en la zona por lo menos hasta el día de mañana cuando se espera menos humedad, aunque como quiera va a llover”, advirtió.

En cuanto a las condiciones costeras, señaló que existe un riesgo moderado de corrientes marinas.

Sin embargo, destacó que las personas deben estar atentas a otros peligros asociados a las zonas costeras como los rayos y relámpagos.

Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicocalorOndas tropicales
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
