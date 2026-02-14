Emiten advertencia de inundaciones para municipios del centro y sur de Puerto Rico
El desarrollo de tormentas eléctricas en la zona está produciendo fuerte lluvia
14 de febrero de 2026 - 3:30 PM
14 de febrero de 2026 - 3:30 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros.
Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:
⚠️JUANA DÍAZ, PONCE, VILLALBA ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 14, 2026
Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.
Until | Hasta: 4:30 PM AST Feb 14, 2026.#PRwx pic.twitter.com/pHvPWH32kN
De acuerdo con la agencia meteorológica, a eso de las 3:00 p.m. del sábado, el radar Doppler mostraba fuertes lluvias producidas por tormentas eléctricas en zonas del sur y centro de la isla.
El SNM dijo que se esperan inundaciones leves en curso y, hasta el momento, se ha acumulado una pulgada de lluvia.
Entre los sectores que se están viendo afectados en el sur de Puerto Rico se encuentran Coto Laurel, Luis Llorens Torres, Aguilita, Guayabal, Capitanejo, Potala Pastillo, Las Ollas, Río Cañas Abajo, Marueno, Playita Cortada y Tallaboa.
⚠️ CAYEY, CIDRA ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 14, 2026
Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.
Until | Hasta: 5 PM AST Feb 14, 2026.#PRwx pic.twitter.com/qq1NHuGKld
Mientras que en el centro las áreas impactadas incluyen a las parcelas Nuevas y las parcelas La Milagrosa.
La agencia meteorológica urgió a la ciudadanía a conducir con precaución y a mantenerse alejado de cuerpos de aguas y de carreteras inundadas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: