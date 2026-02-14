Emiten advertencia de inundaciones para municipios del centro y sur de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

Cayey y Cidra : hasta las 5:00 p.m.

: hasta las 5:00 p.m. Juana Díaz, Ponce y Villalba: hasta las 4:30 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a eso de las 3:00 p.m. del sábado, el radar Doppler mostraba fuertes lluvias producidas por tormentas eléctricas en zonas del sur y centro de la isla.

El SNM dijo que se esperan inundaciones leves en curso y, hasta el momento, se ha acumulado una pulgada de lluvia.

Entre los sectores que se están viendo afectados en el sur de Puerto Rico se encuentran Coto Laurel, Luis Llorens Torres, Aguilita, Guayabal, Capitanejo, Potala Pastillo, Las Ollas, Río Cañas Abajo, Marueno, Playita Cortada y Tallaboa.

Mientras que en el centro las áreas impactadas incluyen a las parcelas Nuevas y las parcelas La Milagrosa.