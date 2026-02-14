Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para municipios del centro y sur de Puerto Rico

El desarrollo de tormentas eléctricas en la zona está produciendo fuerte lluvia

14 de febrero de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El SNM dijo que se esperan inundaciones leves en curso y, hasta el momento, se ha acumulado una pulgada de lluvia. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

  • Cayey y Cidra: hasta las 5:00 p.m.
  • Juana Díaz, Ponce y Villalba: hasta las 4:30 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a eso de las 3:00 p.m. del sábado, el radar Doppler mostraba fuertes lluvias producidas por tormentas eléctricas en zonas del sur y centro de la isla.

El SNM dijo que se esperan inundaciones leves en curso y, hasta el momento, se ha acumulado una pulgada de lluvia.

Entre los sectores que se están viendo afectados en el sur de Puerto Rico se encuentran Coto Laurel, Luis Llorens Torres, Aguilita, Guayabal, Capitanejo, Potala Pastillo, Las Ollas, Río Cañas Abajo, Marueno, Playita Cortada y Tallaboa.

Mientras que en el centro las áreas impactadas incluyen a las parcelas Nuevas y las parcelas La Milagrosa.

La agencia meteorológica urgió a la ciudadanía a conducir con precaución y a mantenerse alejado de cuerpos de aguas y de carreteras inundadas.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
