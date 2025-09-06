Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios por desarrollo de tronadas
El radar Doppler localizó una zona de fuertes lluvias en pueblos del centro y centro-sureste
5 de septiembre de 2025 - 3:20 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la noche del viernes, una advertencia de inundaciones repentinas para varios municipios que continúan experimentando episodios de fuerte lluvia y tronadas.
A las 8:45 p.m., el SNM emitió la advertencia para los siguientes municipios:
La advertencia está vigente hasta las 10:30 p.m. del viernes.
“A las 8:47 p.m., el radar Doppler mostraba fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas que pudieran provocar inundaciones leves en el área bajo aviso. Se han acumulado hasta 6.35 centímetros (cm) de lluvia en la zona. Se esperan cantidades adicionales de lluvia de hasta 2.54 cm en el área. Esta lluvia adicional provocará inundaciones leves”, indica el boletín.
⚠️CAGUAS, CAYEY, GUAYAMA, MAUNABO, PATILLAS, SAN LORENZO and YABUCOA⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 6, 2025
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta: 10:30 PM AST Sep 5, 2025
#PRwx pic.twitter.com/z1DjabEyPS
Más temprano en la tarde, el SNM mantuvo bajo advertencia de inundaciones a los siguientes municipios:
A las 3:32 p.m. del viernes, el SNM emitió un comunicado especial del tiempo para los municipios de Utuado, Villalba y Jayuya y zonas cercanas.
“Fuertes tormentas impactarán el centro oriente de Lares, el noroeste de Coamo, el norte de Ponce, el sur de Arecibo, el suroeste de Orocovis, el noreste de Adjuntas y Villalba; el extremo oriente de Camuy y Jayuya, el suroeste de Ciales, el sur de Hatillo, Utuado y noroeste de Juana Díaz hasta las 4:30 p.m.”, indica el boletín.
De acuerdo con los estimados del radar Doppler del SNM, en los sectores donde se encuentra vigente la advertencia han caído entre una a dos pulgadas de lluvia. No se descarta que esas regiones reciban entre una a tres pulgadas de agua adicionales.
☀️⛈️Highlight for this weekend.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 5, 2025
☀️⛈️Puntos importantes para este fin de semana.#prwx #usviwx pic.twitter.com/y9fWw3g6hX
Más temprano, la meteoróloga Glorianne Rivera, del SNM, había anticipado a este medio que el paso de una onda tropical en combinación con una vaguada alta promovería el desarrollo de aguaceros en la zona local, dejando acumulaciones de agua.
Señaló que la actividad de lluvia y tronadas se concentrará en su mayoría en el oeste y noroeste, donde existe un riesgo elevado de inundaciones.
Se espera que las condiciones para el fin de semana continúen con el patrón de lluvias por las tardes.
