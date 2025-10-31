Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos ante aguaceros asociados a onda tropical

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este viernes una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros asociados a una onda tropical.

Según la dependencia federal, los siguientes minuicipios se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

Hormigueros y Cabo Rojo: hasta las 3:45 p.m.

hasta las 3:45 p.m. Camuy y Quebradillas: hasta las 4:15 p.m.

hasta las 4:15 p.m. Cataño, Carolina, Toa Baja, Guaynabo, Bayamón y San Juan: hasta las 4:45 p.m.

Más temprano, el meteorólogo Ernesto Rodríguez, en entrevista con El Nuevo Día, que había mucha humedad en la región debido a la entrada de una onda tropical.

“(La onda) debería estar llegando esta tarde hacia mañana sábado”, sostuvo Rodríguez, quien mencionó que la zona este podría estar experimentando aguaceros en horas de la mañana, aunque la actividad más fuerte se espera que ocurra en la tarde en sectores de municipios como Jayuya, Utuado, Mayagüez y Aguadilla.