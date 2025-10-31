Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos ante aguaceros asociados a onda tropical
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) había anticipado humedad en la región
31 de octubre de 2025 - 3:21 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este viernes una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros asociados a una onda tropical.
Según la dependencia federal, los siguientes minuicipios se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:
Más temprano, el meteorólogo Ernesto Rodríguez, en entrevista con El Nuevo Día, que había mucha humedad en la región debido a la entrada de una onda tropical.
“(La onda) debería estar llegando esta tarde hacia mañana sábado”, sostuvo Rodríguez, quien mencionó que la zona este podría estar experimentando aguaceros en horas de la mañana, aunque la actividad más fuerte se espera que ocurra en la tarde en sectores de municipios como Jayuya, Utuado, Mayagüez y Aguadilla.
“El día más lluvioso será mañana, sábado. Aunque la onda nos va a traer ese tiempo variable para hoy y mañana, el domingo las condiciones van a estar más secas, como hemos visto en los pasados días”, dijo.
