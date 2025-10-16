Entre el calor y la lluvia: frente frío promoverá tiempo inestable

La cercanía de un frente frío promoverá tiempo variable con el posible desarrollo de aguaceros y tronadas a lo largo del día, especialmente sobre el sureste y sur de Puerto Rico.

“Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, hemos estado siendo afectados por la cercanía de un frente frío que ha ayudado a un incremento de aguaceros y tronadas a lo largo de todo Puerto Rico, especialmente afectando el oeste”, informó Ernesto Morales, el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Morales indicó que, en esa región, las estaciones registraron ráfagas de viento de hasta aproximadamente 50 millas por horas (mph).

“A medida que se vaya moviendo la cercanía del frente, estas lluvias de la madrugada van a estar mermando, pero no descartamos que más aguaceros se desarrollen y afecten el resto de la isla”, indicó el meteorólogo.

Sin embargo, señaló que los aguaceros, aunque fuertes, deberían ser pasajeros.

“Está bastante seco el ambiente. Aún así no se descarta que, si estos aguaceros se reforman en áreas ya afectadas hoy, podríamos ver potencial elevado de inundaciones para algunas porciones”, advirtió.

Pese a la cercanía del sistema frontal, Morales indicó que las temperaturas deberían rondar los altos 80 grados Fahrenheit, con índices de calor cerca de los 100 grados.

Agregó que se trata de un frente frío un poco atípico, ya que se registra más temprano en la temporada.

“Aún así, los modelos sugieren que, para finales de la semana que viene, podríamos tener un sistema por el Caribe y podría estar cerca de Puerto Rico. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que todavía en estamos en la temporada. No podemos bajar la guardia (...) Aún las aguas están bastante calientes y esto puede ayudar a que los sistemas se intensifiquen y puede ayudar a atrasar ese frío navideño”, explicó.

En cuanto a las condiciones marítimas y costeras, Morales anticipó que en la tarde del viernes comenzará a llegar una marejada del norte que traerá oleaje.