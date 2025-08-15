Opinión
Feriados
16 de agosto de 2025
Noticia
Erin podría convertirse en un huracán categoría 3 en las próximas 48 horas

El boletín de las 5:00 p.m. mantenía al sistema con vientos de 75 mph

15 de agosto de 2025 - 5:02 AM

Actualizado el 15 de agosto de 2025 - 7:27 PM

Trayectoria pronosticada del huracán Erin según el boletín de las 5:00 p.m. del Centro Nacional de Huracanes. (Captura)
El boletín de las 5:00 p.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH) mantiene a Erin como un huracán categoría 1 con vientos sostenidos de 75 millas por hora (mph) en la latitud 18.9 grados norte y longitud 57.6 grados oeste, con un movimiento de traslación hacia el oeste-noroeste a razón de 17 mph.

El reporte de la agencia meteorológica añadió que el ciclón ostentaba una presión barométrica de 993 milibares.

La agencia pronosticó que Erin pasará a 200 millas al norte de Puerto Rico entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, que podría intensificarse a un huracán categoría 3 o 4 no obstante y que los vientos con fuerza de huracán no llegarán a la isla.

En la tarde del viernes, el campo de vientos con fuerza de huracán se mantenían a 25 millas de su centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían a 115 millas.

Se mantiene en efecto una vigilancia de tormenta tropical para el norte de las Antillas Menores, aunque no se espera se emita un aviso de tormenta tropical en las próximas horas.

En Puerto Rico no se ha especificado a estar atentos por una posible vigilancia de tormenta tropical, pero sí se espera que algunas bandas del huracán que entren a la isla provoquen ráfagas de vientos con fuerza de tormenta tropical, asi como lluvia y tronadas.

El boletín intermedio de las 2:00 p.m. del NHC localizaba al ciclón en la latitud 18.6 grados norte y la longitud 56.8 grados oeste, con un movimiento en dirección oeste-noroeste de 17 mph. Es decir, el sistema presentó una leve disminución en la velocidad de traslación.

“Se espera un fortalecimiento constante a rápido durante los próximos dos a tres días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana“, detalla el boletín más reciente.

“En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el sábado”, lee el aviso público del boletín.

Imagen satelital del huracán Erin.
Imagen satelital del huracán Erin. (NHC/NOAA)

Al momento, hay una vigilancia de tormenta tropical para algunas de estas islas, lo que significa que “las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de 48 horas”.

El boletín también informa que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 115 millas desde el centro.

Según el NHC, se espera que Erin produzca “áreas de fuertes lluvias que comienzan el viernes por la noche y continúen hasta el fin de semana a través de las Islas de Sotavento más al norte, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Británicas, así como el sur y el este de Puerto Rico”.

La acumulación de estas lluvias desde el viernes por la noche hasta el lunes rondarían de 2 a 4 pulgadas, con totales aislados de 6 pulgadas, lo que pudiera conducir a deslizamientos de tierra.

Por esa razón, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico.

La vigilancia comenzará a la medianoche de este viernes y se extenderá hasta las 8:00 p.m. del lunes.

De igual forma, el CNH advritió que ráfagas con fuerza de tormenta tropical son posibles en bandas de lluvia sobre porciones de las Islas Vírgenes y Puerto Rico a última hora del fin de semana.

Mientras, las marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar porciones de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico para este fin de semana, y probablemente se propagarán al Atlántico occidental la próxima semana.

“Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, se indica en el informe.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

Temporada de huracanes Tormenta tropical ErinHuracán Erin
