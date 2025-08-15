Opinión
15 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Erin se convierte en el primer huracán de la temporada 2025 en el Atlántico

El sistema aumentó sus vientos sostenidos a 75 millas por hora

15 de agosto de 2025 - 5:02 AM

Updated At

Actualizado el 15 de agosto de 2025 - 11:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Erin se convierte en huracán (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este viernes que Erin se convirtó en el primer huracán de esta temporada en la cuenca del oceáno Atlántico tras alcanzar vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (mph).

El boletín de las 11:00 a.m. del NHC localizó al ciclón en la latitud 18.2 grados norte y la longitud 56.1 grados oeste, con un movimiento en dirección oeste, noroeste a 18 millas por hora. Es decir, el sistema presentó un leve aumento en su movimiento de traslación.

“Se espera un fortalecimiento constante a rápido durante los próximos dos a tres días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana“, detalla el boletín más reciente.

“En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el sábado”, lee el aviso público del boletín.

Imagen satelital del huracán Erin.
Imagen satelital del huracán Erin. (NHC/NOAA)

Al momento, hay una vigilancia de tormenta tropical para algunas de estas islas, lo que significa que “las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de 48 horas”.

El boletín también informa que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 115 millas desde el centro.

Según el NHC, se espera que Erin produzca “áreas de fuertes lluvias que comienzan el viernes por la noche y continúen hasta el fin de semana a través de las Islas de Sotavento más al norte, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Británicas, así como el sur y el este de Puerto Rico”.

La acumulación de estas lluvias desde el viernes por la noche hasta el lunes rondarían de 2 a 4 pulgadas, con totales aislados de 6 pulgadas, lo que pudiera conducir a deslizamientos de tierra.

Por esa razón, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico.

La vigilancia comenzará a la medianoche de este viernes y se extenderá hasta las 8:00 p.m. del lunes.

De igual forma, el CNH advritió que ráfagas con fuerza de tormenta tropical son posibles en bandas de lluvia sobre porciones de las Islas Vírgenes y Puerto Rico a última hora del fin de semana.

Mientras, las marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar porciones de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico para este fin de semana, y probablemente se propagarán al Atlántico occidental la próxima semana.

“Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, se indica en el informe.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

