Expiran aviso y advertencia de inundaciones repentinas emitidas para varios municipios
El Servicio Nacional de Meteorología indicó que habían caído hasta dos pulgadas de lluvia en las zonas mencionadas
6 de noviembre de 2026 - 12:47 PM
6 de noviembre de 2026 - 12:47 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan canceló este viernes un aviso de inundaciones repentinas y una advertencia que había emitido para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.
De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos estuvieron bajo el aviso:
Mientras, bajo advertencia de inundaciones estuvieron:
Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 12:10 p.m. fuerte precipitación.
El SNM indicó que se habían registrado entre una y tres pulgadas de lluvia, mientras que se esperan entre una y dos pulgadas adicionales.
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 6, 2026
📍 Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Mayagüez, and San Germán
⏰ Until Fri Nov 6, 3:15 PM AST | vie, 6 nov, 3:15 pm AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx pic.twitter.com/VAUZ4NZzFI
Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas en quebradas, riachuelos, zonas urbanas, carreteras, calles, pasos a desnivel y áreas con problemas de drenaje.
La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y a mantenerse atentos a las condiciones a su alrededor.
Más temprano, el SNM había anticipado que Puerto Rico enfrentaría un día de condiciones lluviosas y riesgo elevado de inundaciones ante la llegada de una vaguada y la entrada de humedad impulsada por vientos del oeste al suroeste.
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