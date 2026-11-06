Expiran aviso y advertencia de inundaciones repentinas emitidas para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan canceló este viernes un aviso de inundaciones repentinas y una advertencia que había emitido para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos estuvieron bajo el aviso:

Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Mayagüez y San Germán: hasta las 3:15 p.m.

Mientras, bajo advertencia de inundaciones estuvieron:

Bayamón y Toa Alta: hasta las 4:15 p.m.

hasta las 4:15 p.m. Cataño, Corozal, Dorado, Naranjito, Toa Baja y Vega Alta: hasta las 4:15 p.m.

hasta las 4:15 p.m. Luquillo y Río Grande: hasta las 4:30 p.m.

Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 12:10 p.m. fuerte precipitación.

El SNM indicó que se habían registrado entre una y tres pulgadas de lluvia, mientras que se esperan entre una y dos pulgadas adicionales.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas en quebradas, riachuelos, zonas urbanas, carreteras, calles, pasos a desnivel y áreas con problemas de drenaje.

La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y a mantenerse atentos a las condiciones a su alrededor.