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6 de noviembre de 2026
83°Probabilidad de lluvias y tronadas
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Expiran aviso y advertencia de inundaciones repentinas emitidas para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que habían caído hasta dos pulgadas de lluvia en las zonas mencionadas

6 de noviembre de 2026 - 12:47 PM

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Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 12:10 p.m. fuerte precipitación. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan canceló este viernes un aviso de inundaciones repentinas y una advertencia que había emitido para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

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De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos estuvieron bajo el aviso:

  • Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Mayagüez y San Germán: hasta las 3:15 p.m.

Mientras, bajo advertencia de inundaciones estuvieron:

  • Bayamón y Toa Alta: hasta las 4:15 p.m.
  • Cataño, Corozal, Dorado, Naranjito, Toa Baja y Vega Alta: hasta las 4:15 p.m.
  • Luquillo y Río Grande: hasta las 4:30 p.m.

Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 12:10 p.m. fuerte precipitación.

El SNM indicó que se habían registrado entre una y tres pulgadas de lluvia, mientras que se esperan entre una y dos pulgadas adicionales.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas en quebradas, riachuelos, zonas urbanas, carreteras, calles, pasos a desnivel y áreas con problemas de drenaje.

La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y a mantenerse atentos a las condiciones a su alrededor.

Más temprano, el SNM había anticipado que Puerto Rico enfrentaría un día de condiciones lluviosas y riesgo elevado de inundaciones ante la llegada de una vaguada y la entrada de humedad impulsada por vientos del oeste al suroeste.

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