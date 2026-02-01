Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Fuera del agua! Alertan sobre riesgo alto de corrientes marinas

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan también espera bastante actividad de lluvia en el inicio de la semana

1 de febrero de 2026 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The National Weather Service is maintaining a warning for small boat operators and a high risk of ocean currents (GFR Media).
La agencia meteoróloga entiende que pudieran haber condiciones que "amenazan a la vida".
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

“¡Fuera del agua!”

Esa fue la recomendación del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ante las condiciones de las playas para hoy domingo.

Alertó que existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa de Puerto Rico desde el noroeste al noreste, incluyendo a toda la isla municipio de Culebra.

“Corrientes marinas que amenazan a la vida son probables en áreas de riesgo alto y posibles en áreas de riesgo moderado”, advirtió la agencia federal.

Según el SNM, se esperan olas rompientes de entre cuatro a seis pies de altura.

Mientras, la agencia federal espera un tiempo húmedo para los próximos días.

Anticipó un “riesgo elevado de inundaciones hasta mediados de semana”.

“Lluvias pueden causar inundaciones urbanas, crecidas repentinas y deslizamientos, especialmente esta noche hasta miércoles”, alertó.

“Evite riachuelos y áreas recreativas cerca de ríos. El agua puede subir rápido”, recomendó.

Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsCorrientes submarinas peligrosasInundacionesTiempo en Puerto RicoMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: