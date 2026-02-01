¡Fuera del agua! Alertan sobre riesgo alto de corrientes marinas
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan también espera bastante actividad de lluvia en el inicio de la semana
1 de febrero de 2026 - 8:27 AM
“¡Fuera del agua!”
Esa fue la recomendación del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ante las condiciones de las playas para hoy domingo.
Alertó que existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa de Puerto Rico desde el noroeste al noreste, incluyendo a toda la isla municipio de Culebra.
“Corrientes marinas que amenazan a la vida son probables en áreas de riesgo alto y posibles en áreas de riesgo moderado”, advirtió la agencia federal.
Según el SNM, se esperan olas rompientes de entre cuatro a seis pies de altura.
🏊🏼A HIGH RIP CURRENT RISK is in effect for the beaches from NW to NE PR, Culebra and the USVI. Stay out of the water! |🏊🏼Existe un RIESGO ALTO DE CORRIENTES MARINAS para las playas del NO hasta el NE de PR, Culebra y el norte de las USVI. ¡Fuera del agua!#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/Oo9LLWsLMe— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 1, 2026
Mientras, la agencia federal espera un tiempo húmedo para los próximos días.
Anticipó un “riesgo elevado de inundaciones hasta mediados de semana”.
“Lluvias pueden causar inundaciones urbanas, crecidas repentinas y deslizamientos, especialmente esta noche hasta miércoles”, alertó.
“Evite riachuelos y áreas recreativas cerca de ríos. El agua puede subir rápido”, recomendó.
⛈️ Riesgo elevado de inundaciones hasta mediados de semana. Lluvias pueden causar inundaciones urbanas, crecidas repentinas y deslizamientos, especialmente esta noche hasta miércoles. ⚠️ Evite riachuelos y áreas recreativas cerca de ríos. El agua puede subir rápido. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/D2Ht9rv8yx— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 1, 2026
