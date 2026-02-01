¡Fuera del agua! Alertan sobre riesgo alto de corrientes marinas

“¡Fuera del agua!”

Esa fue la recomendación del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ante las condiciones de las playas para hoy domingo.

Alertó que existe un riesgo alto de corrientes marinas para la costa de Puerto Rico desde el noroeste al noreste, incluyendo a toda la isla municipio de Culebra.

“Corrientes marinas que amenazan a la vida son probables en áreas de riesgo alto y posibles en áreas de riesgo moderado”, advirtió la agencia federal.

Según el SNM, se esperan olas rompientes de entre cuatro a seis pies de altura.

Mientras, la agencia federal espera un tiempo húmedo para los próximos días.

Anticipó un “riesgo elevado de inundaciones hasta mediados de semana”.

“Lluvias pueden causar inundaciones urbanas, crecidas repentinas y deslizamientos, especialmente esta noche hasta miércoles”, alertó.