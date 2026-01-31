Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaguada y frente frío traerán tiempo inestable durante el fin de semana

Conoce qué sectores de la isla podrían experimentar la mayor actividad de lluvia

31 de enero de 2026 - 8:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un periodo de tiempo inestable y variable comenzará a afectar a Puerto Rico desde este fin de semana y podría extenderse al menos hasta principios de la próxima semana, debido a un aumento en la humedad y la cercanía de un frente frío.

“No quiere decir que va a estar lloviendo en todo Puerto Rico todo el tiempo, pero sí podríamos ver periodos de lluvia moderada a fuerte en algunas zonas localizadas y tampoco se descartan tronadas aisladas”, informó la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Es importante que las personas no se desconecten completamente. Dependiendo de cómo se comporte ese frente (frío) y esa vaguada será donde se vea esa lluvia alta”, explicó.

Según la meteoróloga, las áreas con mayor riesgo de aguaceros y acumulaciones de lluvia este sábado incluyen el sur, suroeste y sureste del país.

En el norte, el desarrollo de lluvias dependerá de varios factores, como la cantidad de nubosidad presente, ya que una mayor cobertura de nubes podría limitar la formación de aguaceros.

Sin embargo, para el lunes, el norte y noroeste podrían enfrentar un mayor riesgo de inundaciones.

Villanueva agregó que, en el caso de Vieques y Culebra, la actividad de lluvia podría ser más aislada y concentrarse en sectores del oeste, al encontrarse más cerca del frente.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y evitar áreas propensas a inundaciones, como riachuelos, quebradas y zonas recreativas cercanas a ríos, ya que los niveles de agua pueden aumentar rápidamente.

Continúan condiciones marítimas peligrosas

La científica resaltó que las condiciones marítimas y costeras se mantienen peligrosas, por lo que está en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte.

Aunque se espera una leve mejoría temporera el domingo, a partir del lunes el oleaje podría aumentar nuevamente, con alturas de hasta nueve pies en las aguas del Atlántico y un riesgo alto de corrientes marinas en playas del este, oeste, norte y noreste.

Estos peligros están asociados a la llegada del frente frío, por lo que no se descarta la emisión de advertencias por oleaje fuerte, así como la posibilidad de erosión costera en algunas zonas del litoral.

