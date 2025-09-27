Inusual interacción de dos tormentas tropicales podría proteger a las Carolinas

Una inusual interacción de dos sistemas de tormentas tropicales, tal vez incluso un raro baile, podría ocurrir pronto en el Caribe. Si lo hace, disminuiría el desorden e incluso podría proteger la costa de las Carolinas de un sistema tropical embrionario húmedo que se dirige hacia allí.

Una depresión tropical aún sin nombre y en desarrollo, que probablemente se convierta en Imelda, se dirige hacia la línea estatal de Carolina del Sur/Carolina del Norte y tiene el potencial de traer fuertes lluvias dañinas, especialmente si se estanca y sigue lloviendo por un tiempo.

La depresión frente a la costa de Cuba y que se dirige a las Bahamas es lo suficientemente amenazante y podría golpear a principios de la próxima semana, por lo que los residentes de las Carolinas deben estar atentos, especialmente a las posibilidades de lluvia e inundaciones, dijo el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan. Se pronostica que irá directamente hacia el norte.

“La gente necesita prestar atención”, dijo Brennan el viernes. “Este es un escenario en el que podríamos tener un sistema que se desarrolle nuevamente y toque tierra en solo dos o tres días”.

Pero el gran y malo Humberto puede venir al rescate.

La tormenta más fuerte, más al este y más antigua puede acercarse lo suficiente a la futura Imelda y comenzar a interactuar. Hay varias formas en que podrían interactuar. Humberto, que alcanzó la categoría de huracán mayor el viernes por la tarde, podría tirar de la tormenta más pequeña hacia el este. Humberto, que no se pronostica que toque tierra en Estados Unidos, podría desarmar la depresión. Los dos podrían fusionarse en una tormenta aún más grande, dijo Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami.

Y finalmente está la interacción más rara, que generalmente se ve más en el Pacífico: podrían bailar juntos, girando alrededor de un punto en el medio. Esto se vio por primera vez hace más de 100 años y se llama Efecto Fujiwhara por el científico japonés que lo descubrió. Hace dos años, las tormentas tropicales Philippe y Rina hicieron un pequeño baile mucho más lejos de Estados Unidos, dijo McNoldy.

“Parece que podría ser algo menos probable de lo que parecía hace un par de días, pero en este momento los dos sistemas están, ya sabes, a más de 1,609.34 km, casi 1,770.28 km de distancia entre sí”, dijo Brennan el viernes. “Así que realmente tienen que estar a unos 1,287.48 km el uno del otro para empezar a tener ese tipo de interacción”.

La mayoría de las interacciones probablemente arrastrarán el sistema más joven y pequeño hacia el este y lejos de la costa e incluso podrían desarmarlo, dijo McNoldy. Y lo más probable de todos es que Humberto le dé a la futura Imelda un suave tirón hacia el este, alejándola de la costa, dijo.

“Desearía que estuvieran más cerca”, dijo McNoldy. “No solo sería genial de ver, sino que arrojaría a la futura Imelda al mar”.

“La clave es el movimiento de Humberto. ¿Irá más al oeste y acelerará, reduciendo la brecha entre los dos sistemas?”, dijo McNoldy: “Humberto está más a cargo de lo que va a suceder”.

En un huracán como Humberto, el aire se eleva por el medio y se extiende como un hongo y luego eventualmente se hunde. Es ese aire que se hunde lo que puede dificultar la futura Imelda, dijo Ryan Torn, científico atmosférico de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Esta situación es tan inusual que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica está realizando misiones aéreas adicionales para medir las condiciones atmosféricas entre los dos sistemas, dijo Torn.