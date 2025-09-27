Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Inusual interacción de dos tormentas tropicales podría proteger a las Carolinas

El fenómeno, que podría incluir un raro baile entre los sistemas, disminuiría el impacto de las lluvias y posibles inundaciones

27 de septiembre de 2025 - 11:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen satelital del huracán Humberto el 26 de septiembre de 2025.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una inusual interacción de dos sistemas de tormentas tropicales, tal vez incluso un raro baile, podría ocurrir pronto en el Caribe. Si lo hace, disminuiría el desorden e incluso podría proteger la costa de las Carolinas de un sistema tropical embrionario húmedo que se dirige hacia allí.

Una depresión tropical aún sin nombre y en desarrollo, que probablemente se convierta en Imelda, se dirige hacia la línea estatal de Carolina del Sur/Carolina del Norte y tiene el potencial de traer fuertes lluvias dañinas, especialmente si se estanca y sigue lloviendo por un tiempo.

La depresión frente a la costa de Cuba y que se dirige a las Bahamas es lo suficientemente amenazante y podría golpear a principios de la próxima semana, por lo que los residentes de las Carolinas deben estar atentos, especialmente a las posibilidades de lluvia e inundaciones, dijo el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan. Se pronostica que irá directamente hacia el norte.

“La gente necesita prestar atención”, dijo Brennan el viernes. “Este es un escenario en el que podríamos tener un sistema que se desarrolle nuevamente y toque tierra en solo dos o tres días”.

Pero el gran y malo Humberto puede venir al rescate.

La tormenta más fuerte, más al este y más antigua puede acercarse lo suficiente a la futura Imelda y comenzar a interactuar. Hay varias formas en que podrían interactuar. Humberto, que alcanzó la categoría de huracán mayor el viernes por la tarde, podría tirar de la tormenta más pequeña hacia el este. Humberto, que no se pronostica que toque tierra en Estados Unidos, podría desarmar la depresión. Los dos podrían fusionarse en una tormenta aún más grande, dijo Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami.

Y finalmente está la interacción más rara, que generalmente se ve más en el Pacífico: podrían bailar juntos, girando alrededor de un punto en el medio. Esto se vio por primera vez hace más de 100 años y se llama Efecto Fujiwhara por el científico japonés que lo descubrió. Hace dos años, las tormentas tropicales Philippe y Rina hicieron un pequeño baile mucho más lejos de Estados Unidos, dijo McNoldy.

“Parece que podría ser algo menos probable de lo que parecía hace un par de días, pero en este momento los dos sistemas están, ya sabes, a más de 1,609.34 km, casi 1,770.28 km de distancia entre sí”, dijo Brennan el viernes. “Así que realmente tienen que estar a unos 1,287.48 km el uno del otro para empezar a tener ese tipo de interacción”.

La mayoría de las interacciones probablemente arrastrarán el sistema más joven y pequeño hacia el este y lejos de la costa e incluso podrían desarmarlo, dijo McNoldy. Y lo más probable de todos es que Humberto le dé a la futura Imelda un suave tirón hacia el este, alejándola de la costa, dijo.

“Desearía que estuvieran más cerca”, dijo McNoldy. “No solo sería genial de ver, sino que arrojaría a la futura Imelda al mar”.

“La clave es el movimiento de Humberto. ¿Irá más al oeste y acelerará, reduciendo la brecha entre los dos sistemas?”, dijo McNoldy: “Humberto está más a cargo de lo que va a suceder”.

En un huracán como Humberto, el aire se eleva por el medio y se extiende como un hongo y luego eventualmente se hunde. Es ese aire que se hunde lo que puede dificultar la futura Imelda, dijo Ryan Torn, científico atmosférico de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Esta situación es tan inusual que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica está realizando misiones aéreas adicionales para medir las condiciones atmosféricas entre los dos sistemas, dijo Torn.

Este tipo de situación generalmente no ocurre porque existe una especie de espaciamiento natural entre los sistemas de tormentas en desarrollo que avanzan hacia el oeste desde África, dijo Torn.

Tags
Breaking NewsCentro Nacional de Huracanes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: