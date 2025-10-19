Invest 98L estaría pasando al sur de Puerto Rico esta semana: ¿qué se espera?
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) indica que tiene un 60% de desarrollo en los próximos siete días
19 de octubre de 2025 - 11:17 AM
La onda tropical Invest 98L, con “mediano potencial de desarrollo”, podría pasar al sur de Puerto Rico a mediados de esta semana.
Aunque es necesario mantenerse atento a pronósticos más específicos, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) ubica al sistema en el Mar Caribe.
“El sistema debe pasar de miércoles a jueves a través del mar Caribe”, explicó Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
Anselmi detalló que, según el CNH, la onda tiene una baja de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas, con 10%, mientras que aumentaría a mediano, con 60%, en los próximos siete días.
“La última información que tenemos es que existe probabilidad de que sea una depresión tropical moviéndose en el centro del mar Caribe”, comentó.
Asimismo, recalcó que aunque faltan días para saber “cuál será su comportamiento final”, hasta el momento se ha mantenido moviéndose al oeste.
