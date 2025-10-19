Opinión
19 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Invest 98L estaría pasando al sur de Puerto Rico esta semana: ¿qué se espera?

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) indica que tiene un 60% de desarrollo en los próximos siete días

19 de octubre de 2025 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro Nacional de Huracanes no apuntó que el sistema pudiera convertirse en una depresión tropical a mediados de esta semana. (NHC/NOAA)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La onda tropical Invest 98L, con “mediano potencial de desarrollo”, podría pasar al sur de Puerto Rico a mediados de esta semana.



Aunque es necesario mantenerse atento a pronósticos más específicos, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) ubica al sistema en el Mar Caribe.

“El sistema debe pasar de miércoles a jueves a través del mar Caribe”, explicó Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Anselmi detalló que, según el CNH, la onda tiene una baja de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas, con 10%, mientras que aumentaría a mediano, con 60%, en los próximos siete días.

“La última información que tenemos es que existe probabilidad de que sea una depresión tropical moviéndose en el centro del mar Caribe”, comentó.

Asimismo, recalcó que aunque faltan días para saber “cuál será su comportamiento final”, hasta el momento se ha mantenido moviéndose al oeste.

Ondas tropicalesCentro Nacional de HuracanesServicio Nacional de MeteorologíaBreaking News
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
