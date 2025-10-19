Opinión
19 de octubre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Lluvias, tronadas y condiciones peligrosas en el mar: así estará el tiempo este domingo

Existe un riesgo elevado de corrientes marinas y una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones

19 de octubre de 2025 - 10:30 AM


El riesgo para bañistas es desde Rincón, por toda la costa norte, hasta Fajardo y Ceiba, así como en Culebra. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó este domingo sobre condiciones peligrosas para bañistas y operadores de pequeñas embarcaciones en el norte de Puerto Rico.

RELACIONADAS

María Novoa, meteoróloga del SNM, indicó que existe un riesgo elevado de corrientes marinas para bañistas desde Rincón, por toda la costa norte, hasta Fajardo y Ceiba, así como la isla municipio de Culebra.

Señaló que el riesgo está en efecto hasta las 6:00 p.m. de este lunes, con la posibilidad de que se extienda.

“Para los bañistas que esperan ir a la playa, en el sur las playas tienen riesgo de moderado a bajo, que podrían ser una mejor opción para visitar”, comentó Novoa.

Mientras, el SNM emitió una advertencia de inundaciones costeras a partir de las 6:00 p.m. de este lunes, informó el meteorólogo de la agencia federal, Carlos Anselmi.

“Debido a una marejada de período largo que se está prologando en el océano Atlántico, las áreas más vulnerables de la costa norte que están expuestas al oleaje pudieran estar observando inundaciones costeras, en especial cerca a la marea alta, a partir de esta tarde, ciando se espera que el oleaje rompiente alcance sus valores más altos”, explicó.

Por su parte, Novoa señaló que está en efecto una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para aguas costeras y mar afuera en el Atlántico, que pudiera extenderse posteriormente al pasaje de la Anegada y de Mona.

Novoa además sostuvo que se espera otra tarde con actividad de lluvia y tronadas, particularmente en la zona montañosa hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico.

Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Lo que debes y nunca debes hacer durante una tormenta eléctrica, explica el veterano meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

La científica reconoció que en la tarde de ayer se reportaron fuertes tronadas en la zona metropolitana.

Novoa aprovechó para recordar a los ciudadanos que “cuando escuchen truenos, paren las actividades al aire libre. Busque refugio en un edificio o vehículo cubierto y espere 30 minutos después del último trueno para reanudar sus actividades".

Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsCorrientes submarinas peligrosas
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
