La tormenta tropical Elsa aumentó la fuerza de sus vientos a 60 millas por hora (mph) mientras se mueve rápidamente en su ruta hacia las Antillas Menores a razón de 28 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Puerto Rico no está bajo vigilancia o aviso de tormenta tropical. No obstante, la agencia indicó en su informe que el gobierno y la población deben monitorear el progreso del sistema, porque no se descarta la emisión de algún producto de advertencia durante el día.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que hay un aviso de tormenta tropical para las aguas mar afuera del Caribe y el Pasaje de la Mona.

De acuerdo con el boletín de las 5:00 a.m., el centro de circulación de Elsa se encontraba en la latitud 12.7 grados Norte y longitud 58.6 grados Oeste, a 70 millas al este-sureste de Barbados.

El NHC dijo que es posible que el ciclón gane más fuerza en sus vientos antes de pasar al sur de la isla. Específicamente, el período de posible fortalecimiento se extiende por las próximas 12 a 24 horas, antes de experimentar una leve pérdida de fuerza en el Caribe.

“Sobre Puerto Rico, se esperan acumulaciones de precipitación de 1 a 3 pulgadas con cantidades localizadas de 5 pulgadas desde hoy hasta el sábado. Esta lluvia puede conducir a inundaciones repentinas aisladas e inundaciones menores de ríos, junto con potencial de deslizamientos de tierra”, detalló el NHC en su boletín.

La tormenta pasará a 200 millas al sur de Ponce, pero sus vientos se extienden a 140 millas de su centro