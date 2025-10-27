Llegan a Puerto Rico la humedad y el calor generados a la distancia por el huracán Melissa

Aunque el huracán Melissa está lejos, entre Jamaica y Cuba, el sistema generará condiciones que provocarán calor y humedad para Puerto Rico este lunes.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pronosticó un riesgo elevado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en zonas aisladas del este de Puerto Rico.

“Melissa está a una distancia segura, pero su campo de humedad nos está afectando”, indicó el meteorólogo del SNM Ian Colón. “Así que se esperan aguaceros en horas de la mañana, moviéndose desde las aguas sobre el este y sur de Puerto Rico”.

Agregó que “en horas de la tarde se mantendrá igual, pero es posible que tengamos algún desarrollo (de aguaceros) en el noroeste de la isla”.

“Estará nublado en gran parte de la isla, pero caluroso”, abundó. “El calor es porque Melissa mantiene esos vientos del sureste”.

Explicó que, aunque Melissa está en el oeste del Caribe, el sistema está provocando que los vientos entren a la isla en dirección desde el este, sureste, que tienden a ser más calurosos.

Añadió que, asimismo, el fenómeno atmosférico “hala humedad desde el sur. Son las bandas que alimentan al sistema”.

Colón anticipó que se espera que las condiciones del tiempo se mantengan “inestables” por lo menos hasta el viernes, a medida que el huracán Melissa se aleja.

El sistema, categoría 5, estaría pasando hoy sobre Jamaica, llegando mañana a Cuba.