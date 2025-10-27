Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llegan a Puerto Rico la humedad y el calor generados a la distancia por el huracán Melissa

Pronostican aguaceros para el este de Puerto Rico en la mañana y algunas tronadas para la tarde del lunes

27 de octubre de 2025 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nube que se extiende de una intensa tronada sobre la zona metropolitana.
El Servicio Nacional de Meteorología informó que el huracán Melissa está cerca de Jamaica, pero hala vientos del este y humedad desde el sur que provocan condiciones inestables en la región. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Aunque el huracán Melissa está lejos, entre Jamaica y Cuba, el sistema generará condiciones que provocarán calor y humedad para Puerto Rico este lunes.

RELACIONADAS

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pronosticó un riesgo elevado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en zonas aisladas del este de Puerto Rico.

“Melissa está a una distancia segura, pero su campo de humedad nos está afectando”, indicó el meteorólogo del SNM Ian Colón. “Así que se esperan aguaceros en horas de la mañana, moviéndose desde las aguas sobre el este y sur de Puerto Rico”.

Agregó que “en horas de la tarde se mantendrá igual, pero es posible que tengamos algún desarrollo (de aguaceros) en el noroeste de la isla”.

“Estará nublado en gran parte de la isla, pero caluroso”, abundó. “El calor es porque Melissa mantiene esos vientos del sureste”.

Explicó que, aunque Melissa está en el oeste del Caribe, el sistema está provocando que los vientos entren a la isla en dirección desde el este, sureste, que tienden a ser más calurosos.

Añadió que, asimismo, el fenómeno atmosférico “hala humedad desde el sur. Son las bandas que alimentan al sistema”.

Colón anticipó que se espera que las condiciones del tiempo se mantengan “inestables” por lo menos hasta el viernes, a medida que el huracán Melissa se aleja.

El sistema, categoría 5, estaría pasando hoy sobre Jamaica, llegando mañana a Cuba.

El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.La agencia meteorológica agregó que es probable que Melissa llegue a la costa sur de Jamaica el martes por la mañana e instó a los jamaicanos a buscar refugio ya.La tormenta ha dañado casi 200 hogares en la República Dominicana e interrumpido los sistemas de suministro de agua, afectando a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños aludes de tierra y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas por las aguas de la inundación.
1 / 15 | Jamaica se prepara ante el inminente embate del huracán Melissa. El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. - Matias Delacroix
Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsHuracanesMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: