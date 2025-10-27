El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

1 / 15 Melissa se convierte en un huracán categoría 5 mientras se acerca a Jamaica

Melissa se convierte en un huracán categoría 5 mientras se acerca a Jamaica. El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

1 / 15 | Melissa se convierte en un huracán categoría 5 mientras se acerca a Jamaica. El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. - Matias Delacroix

Kingston - El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 el lunes mientras se acercaba a Jamaica.

Se esperaba que Melissa tocara tierra en la isla el martes y cruzara Cuba y las Bahamas hasta el miércoles.

El centro de Melissa estaba unas 130 millas al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y unas 315 millas al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) en Miami.

Tenía vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (mph) y se movía hacia el oeste a 3 mph, dijo el CNH en su boletín del lunes a las 5:00 a.m.

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan las 157 mph.

PUBLICIDAD

Algunos lugares en el este de Jamaica podrían recibir 40 pulgadas de lluvia, mientras que el oeste de Haití podría recibir 16 pulgadas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. “Es probable que ocurran inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra”, advirtió.

La tormenta de lento movimiento ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

“Quiero instar a los jamaicanos a tomar esto en serio”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de la isla. “No jueguen con Melissa. No es una apuesta segura”.

Advertencia, vigilancia o aviso: lo que no debes ignorar en la temporada de huracanes ¿Cuál es cuál? La meteoróloga Ada Monzón explica.

Se esperaba que el huracán volviera a tocar tierra más tarde el martes en el este de Cuba. Había un aviso de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, mientras que Las Tunas estaba bajo aviso de tormenta tropical. Se pronosticaron hasta 20 pulgadas de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Una tormenta récord para Jamaica

Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a la pequeña nación caribeña.

Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica, advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarían severamente debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

Melissa era el primer huracán de categoría 4 o más en tocar tierra en Jamaica en la historia reciente, dijo Thompson. Gilbert fue un huracán de Categoría 3 cuando golpeó la isla en 1988 y dos recientes tormentas de categoría 4, Iván y Beryl, no tocaron tierra, dijo Thompson.

PUBLICIDAD

Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica con riesgo para la vida en la costa sur de Jamaica, alcanzando un pico de alrededor de 13 pies sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra, dijo el centro de Estados Unidos.

“No tomen decisiones imprudentes”, advirtió Daryl Vaz, ministro de transporte de Jamaica. “Estamos en un momento muy, muy serio durante los próximos días”.

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica? “Es la amenaza más grande a la vida asociada a huracanes”, explica la meteoróloga Ada Monzón.

Un golpe en La Española

La tormenta ya ha dejado caer fuertes lluvias en República Dominicana, donde se ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieran cerradas el lunes en cuatro de las nueve provincias que aún están bajo alerta roja.

Melissa dañó más de 750 hogares en todo el país, desplazando a más de 3,760 personas. Las aguas de la inundación también han cortado el acceso a al menos 48 comunidades, dijeron las autoridades.

En el vecino Haití, la tormenta destruyó cultivos en tres regiones, incluyendo 37 acres de maíz en un momento en que al menos 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, sufren niveles de hambre de crisis, con 1.9 millones de esas personas enfrentando niveles de hambre de emergencia.

“Las inundaciones están obstruyendo el acceso a tierras de cultivo y mercados, poniendo en peligro las cosechas y la temporada agrícola de invierno”, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.