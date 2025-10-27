Opinión
27 de octubre de 2025
Melissa se convierte en un huracán categoría 5 mientras se acerca a Jamaica

El sistema tenía, al amanecer del lunes, vientos máximos sostenidos de 160 mph y se movía hacia el oeste a 3 mph

27 de octubre de 2025 - 6:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El huracán Melissa se fortaleció hasta convertirse en un gran huracán de categoría 4, con la posibilidad de intensificarse a una tormenta de categoría 5 el domingo por la noche, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluyendo Haití y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.La agencia meteorológica agregó que es probable que Melissa llegue a la costa sur de Jamaica el martes por la mañana e instó a los jamaicanos a buscar refugio ya.La tormenta ha dañado casi 200 hogares en la República Dominicana e interrumpido los sistemas de suministro de agua, afectando a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños aludes de tierra y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas por las aguas de la inundación.
Melissa se convierte en un huracán categoría 5 mientras se acerca a Jamaica. - Matias Delacroix
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kingston - El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 el lunes mientras se acercaba a Jamaica.

Se esperaba que Melissa tocara tierra en la isla el martes y cruzara Cuba y las Bahamas hasta el miércoles.

El centro de Melissa estaba unas 130 millas al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y unas 315 millas al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) en Miami.

Tenía vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (mph) y se movía hacia el oeste a 3 mph, dijo el CNH en su boletín del lunes a las 5:00 a.m.

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan las 157 mph.

Algunos lugares en el este de Jamaica podrían recibir 40 pulgadas de lluvia, mientras que el oeste de Haití podría recibir 16 pulgadas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. “Es probable que ocurran inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra”, advirtió.

La tormenta de lento movimiento ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

“Quiero instar a los jamaicanos a tomar esto en serio”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de la isla. “No jueguen con Melissa. No es una apuesta segura”.

Se esperaba que el huracán volviera a tocar tierra más tarde el martes en el este de Cuba. Había un aviso de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, mientras que Las Tunas estaba bajo aviso de tormenta tropical. Se pronosticaron hasta 20 pulgadas de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Una tormenta récord para Jamaica

Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a la pequeña nación caribeña.

Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica, advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarían severamente debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

Melissa era el primer huracán de categoría 4 o más en tocar tierra en Jamaica en la historia reciente, dijo Thompson. Gilbert fue un huracán de Categoría 3 cuando golpeó la isla en 1988 y dos recientes tormentas de categoría 4, Iván y Beryl, no tocaron tierra, dijo Thompson.

Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica con riesgo para la vida en la costa sur de Jamaica, alcanzando un pico de alrededor de 13 pies sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra, dijo el centro de Estados Unidos.

“No tomen decisiones imprudentes”, advirtió Daryl Vaz, ministro de transporte de Jamaica. “Estamos en un momento muy, muy serio durante los próximos días”.

Un golpe en La Española

La tormenta ya ha dejado caer fuertes lluvias en República Dominicana, donde se ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieran cerradas el lunes en cuatro de las nueve provincias que aún están bajo alerta roja.

Melissa dañó más de 750 hogares en todo el país, desplazando a más de 3,760 personas. Las aguas de la inundación también han cortado el acceso a al menos 48 comunidades, dijeron las autoridades.

En el vecino Haití, la tormenta destruyó cultivos en tres regiones, incluyendo 37 acres de maíz en un momento en que al menos 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, sufren niveles de hambre de crisis, con 1.9 millones de esas personas enfrentando niveles de hambre de emergencia.

“Las inundaciones están obstruyendo el acceso a tierras de cultivo y mercados, poniendo en peligro las cosechas y la temporada agrícola de invierno”, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Se esperaba que Melissa siguiera dejando lluvias torrenciales sobre el sur de Haití y el sur de la República Dominicana en los próximos días.

HuracanesJamaicaCubaCentro Nacional de HuracanesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
