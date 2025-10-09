Los vientos máximos de la tormenta tropical Jerry aumentaron a 65 millas por hora

La tormenta tropical Jerry aumentó sus vientos máximos sostenidos a 65 millas por hora (mph) mientras continúa su trayectoria por el océano Atlántico central.

En su boletín de las 8:00 p.m., el Centro Nacional de Huracanes (CNH) indicó que el fenómeno atmosférico se encontraba en la latitud 14.9 Norte y longitud 55.4 Oeste con un movimiento de traslación de 21 mph hacia el oeste-noroeste, lo que representa una disminución de 3 mph en comparación con el boletín de las 5:00 de la tarde.

“Un movimiento hacia el noroeste a una velocidad de traslación más lenta debería comenzar en la noche del jueves, seguido de nu movimiento hacia el norte en la noche del viernes y sábado”, resaltó el CNH en el boletín.

Un avión cazahuracanes de la la Fuerza Aérea de los Estados Unidos registró el leve aumento en la velocidad máxima de los vientos, que ahora se extienden a 175 millas del centro. La presión central mínima también se redujo a 999 milibares (mb).

PUBLICIDAD

“Se espera que el ciclón tome un giro hacia el noroeste y que se reduzca la velocidad de traslación para la noche del jueves, seguido por un movimiento hacia el norte entre la noche del viernes y el sábado. Se espera que Jerry pase al noreste de la parte norte de las Islas de Sotavento tarde en la noche en la tarde o noche del jueves”, sostuvo el meteorólogo Philippe Papin.

Según el CNH, una vigilancia de tormenta tropical permanece en efecto para muchas de las islas de Sotavento del norte. Mientras, intereses en otro lugares, como las Islas Vírgenes y Puerto Rico, deben monitorear las últimas actualizaciones.

Por su parte, la meteórologa Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó, más temprano en el día, que el escenario más probable es que Jerry pase como un huracán al noreste de Puerto Rico.

“Si se da ese escenario, no tendríamos impactos directos de sistema tropical, sino indirectos como, por ejemplo, marejadas que estarían deteriorando las condiciones marítimas y costeras este fin de semana”, explicó.

“A veces, cuando las personas ven que el sistema se mantiene lejos, van a las playas y bajan la guardia”, señaló.

“Si se mueve al norte, podríamos tener humedad arrastrada a nuestra zona. Unos días después a lo mejor hay un aumento en la frecuencia de aguaceros. Sin embargo, no podemos bajar la guardia en su trayectoria”, puntualizó.

A las 2:00 p.m., Jerry se desplazaba hacia el oeste-noroeste a razón de 23 mph, se encontraba en la latitud 14.3 grados norte y longitud 53.7 grados oeste.

PUBLICIDAD

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica? “Es la amenaza más grande a la vida asociada a huracanes”, explica la meteoróloga Ada Monzón.

A las 5:00 p.m., el sistema se localizaba en la latitud 14.8 Norte y longitud 54.7 Oeste, con movimiento hacia el oeste-noroeste a 23 mph.