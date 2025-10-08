Opinión
8 de octubre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Advertencia de calor, aguaceros y tronadas: conoce el pronóstico del tiempo para este miércoles

La influencia de una vaguada y una onda tropical propiciará una tarde activa

8 de octubre de 2025 - 8:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Particularmente sobre el interior y noroesteexiste un riesgo limitado a elevado de inundaciones. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una advertencia de calor permanece vigente, este miércoles, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. para todas las zonas urbanas y costeras debido a la alta humedad en la zona.

Ante este panorama, la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), alertó que los índices de calor podrían sentirse relativamente altos.

“Precaución si va a estar al aire libre o expuesto al sol, tome descansos, beba agua, use ropa ligera. También es importante evitar dejar niños y mascotas en los carros y estar atentos de los adultos mayores”, señaló Villanueva.

La científica agregó que influencia de una vaguada y una onda tropical, en combinación con el calor diurno, propiciarán el desarrollo de aguaceros y tronadas, particularmente sobre el interior y noroeste donde existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones.

“Así que tendremos bastante humedad y otra tarde activa”, informó.

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que los operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico deben ejercer precaución ya que el oleaje se encuentra picado.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Mientras, existe un riesgo moderado de corrientes marinas. “Pero esto no significa que no haya ningún tipo de corriente, sino quee las personas deben estar pendientes a esas playas susceptibles a la formación”, distinguió.

Breaking NewscalorServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Últimas Noticias
Últimas Noticias
