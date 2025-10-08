Advertencia de calor, aguaceros y tronadas: conoce el pronóstico del tiempo para este miércoles

Una advertencia de calor permanece vigente, este miércoles, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. para todas las zonas urbanas y costeras debido a la alta humedad en la zona.

Ante este panorama, la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), alertó que los índices de calor podrían sentirse relativamente altos.

“Precaución si va a estar al aire libre o expuesto al sol, tome descansos, beba agua, use ropa ligera. También es importante evitar dejar niños y mascotas en los carros y estar atentos de los adultos mayores”, señaló Villanueva.

La científica agregó que influencia de una vaguada y una onda tropical, en combinación con el calor diurno, propiciarán el desarrollo de aguaceros y tronadas, particularmente sobre el interior y noroeste donde existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones.

“Así que tendremos bastante humedad y otra tarde activa”, informó.

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que los operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico deben ejercer precaución ya que el oleaje se encuentra picado.

