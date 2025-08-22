Marejada del norte asociada al huracán Erin provocará oleaje fuerte y corrientes peligrosas

Una marejada del norte generada por el distante huracán Erin provocará este fin de semana condiciones marítimas peligrosas, cuando se esperan olas rompientes de siete a 10 pies, alertó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, la meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés precisó que “vamos a tener un aumento en las condiciones marítimas, que se comenzaron a deteriorar y continuarán así durante el fin de semana”.

“Tenemos riesgo alto de corrientes marinas a través de toda la costa norte y noreste. Se espera oleaje alto para esas áreas. Obviamente, va a estar caluroso y las personas van a querer disfrutar de la playa. Así que dejen ejercer precaución”, afirmó Inglés.

Este panorama es mayormente para las playas del norte de la isla. De hecho, Inglés añadió que el riesgo alto de corrientes marinas va a continuar durante el resto del fin de semana, por lo que los bañistas -sean locales o turistas- deben escoger playas al sur de la isla.

“(Esto se debe) a un aumento en vientos y una marejada de largo periodo que está siendo resultante por el huracán Erin. O sea, es una combinación de ambas cosas”, comentó la meteoróloga.

59 municipios bajo advertencia de calor

De otro lado, informó que hay una advertencia de calor que estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., ya que se esperan índices de calor entre los 108 y 111 grados Fahrenheit en algunos sectores.

“El día de hoy será variable. En horas de la mañana, tendremos periodos de cielos despejados en varios sectores de la isla. Hay algo de nubosidad en sectores del noreste, generada mayormente por el flujo de vientos que hoy sopla justamente desde el noreste, afectando nuestra área”, explicó Inglés.

Los 59 municipios bajo advertencia de calor son: Arecibo, Caguas, Gurabo, Humacao, Santa Isabel, San Germán, Camuy, Quebradillas, Carolina, Moca, Maunabo, Vega Alta, Guaynabo, Cayey, Naguabo y Salinas.

A estos se suman San Juan, Dorado, Peñuelas, Trujillo Alto, Cataño, Yabucoa, Manatí, Vega Baja, Hormigueros, Isabela, Mayagüez, Canóvanas, Hatillo, Añasco, Juncos, Aguadilla, Río Grande, Rincón, Florida y Fajardo.

De igual forma, Guayama, Aguas Buenas, Comerío, Patillas, Guayanilla, Bayamón, Toa Baja, Las Piedras, San Lorenzo, Cabo Rojo, Toa Alta, Cidra, Guánica, Ponce, Luquillo, Aguada, Loíza, Barceloneta, Arroyo, Lajas, Juana Díaz, Ceiba y Yauco completan el listado.

Se espera lluvia para el suroeste

“Vamos a tener ya, entonces, para horas de la tarde, actividad de aguaceros generándose a través de lo que viene siendo la cordillera hacia el suroeste de la isla. Así que el mayor potencial de tronadas e inundaciones localizadas y urbanas podría ser en el suroeste de Puerto Rico. El resto de la isla no puede descartar lluvia, pero en general será más limitada”, comentó.

A preguntas de este medio, agregó que el patrón del tiempo va a cambiar para el día de mañana, sábado, debido al flujo de vientos, por lo que las zonas del noreste podrían recibir actividad de aguaceros.

Sistemas que se vigilan

Actualmente, el Centro Nacional de Huracanes y el SNM se mantienen atentos a dos sistemas que, de momento, no representan peligro para Puerto Rico.

“Tenemos el Invest 90L, que tiene una probabilidad de formación de 90% en los próximos siete días y de 80% en los próximos dos días. Es bien probable que se desarrolle algún sistema tropical, pero justo al norte de nuestra área. No debería estar resultando e algún impacto directo en la isla”, mencionó Inglés.

En cuanto al Invest 99L, informó que “es una onda tropical en el centro del Atlántico que tiene una probabilidad media de formación”.

“Se espera que lentamente encuentre condiciones un poquito más desfavorables y luego más favorables y podría convertirse en una depresión tropical, pero por poco periodo de tiempo. No se vislumbra que llegue cerca de nuestra región”, puntualizó.