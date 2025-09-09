Opinión
9 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Martes caluroso con tronadas: este es el pronóstico del tiempo para hoy

Conoce en qué regiones existe un riesgo elevado de inundaciones

9 de septiembre de 2025 - 7:51 AM

Se espera que el calor, combinado con la inestabilidad y humedad de una pequeña vaguada, genere aguaceros. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una vaguada en la superficie mantendrá, este martes, condiciones variables con el desarrollo aguaceros intermitentes y tronadas, especialmente para el interior y oeste de la isla.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Yidiana Zayas, informó que sectores del este podrían experimentar actividad de lluvia pasajera antes del mediodía, por lo que existe un riesgo limitado de inundaciones para pueblos en esa zona.

Sin embargo, ya entrada la tarde, se espera que el calor, combinado con la inestabilidad y humedad de esa pequeña vaguada, genere aguaceros con algunas tronadas sobre el interior hacia el norte-central y oeste.

“Ahí, existe un riesgo elevado (de inundaciones), ya que es donde se deben generar aguaceros de mayor intensidad”, señaló la meteoróloga.

Pese al patrón húmedo, permanece vigente una advertencia de calor que se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. para todos los pueblos costeros y urbanos. En estos sectores, los índices de calor podrían alcanzar los 108 grados Fahrenheit.

En cuanto a las condiciones costeras, Zayas señaló que se mantiene un riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas, mientras que el oleaje permanecerá alrededor de tres pies en la mayoría de las aguas.

“A partir de mañana, (el riesgo de corrientes marinas) va a ir aumentando a moderado en las playas del norte”, alertó.

Aunque al momento se mantenga un riesgo bajo, los bañistas deben considerar que corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en las zonas de olas rompientes al igual que en las cercanías de arrecifes y muelles.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
