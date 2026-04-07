Martes con temperaturas por encima de lo normal: este es el pronóstico del tiempo para hoy

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Las temperaturas se mantienen por encima de lo normal este martes en Puerto Rico, impulsadas por vientos del sureste que favorecen un ambiente más cálido en gran parte de la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“Tenemos condiciones calurosas por encima de lo normal porque tenemos vientos del sureste. Hay un riesgo limitado de calor para la zona costera y el valle de Caguas, que son zonas un poco más bajas”, mencionó la meteoróloga Yidiana Zayas Rivera, del SNM, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Por un lado, se estarían experimentando temperaturas en los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit en áreas bajas y costeras. En contraste, las regiones montañosas se mantendrán algo más frescas, con temperaturas fluctuando entre los altos 70 y bajos 80 grados.

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“Un riesgo limitado de calor no significa que hay advertencia de calor ni ningún aviso, pero sí que pueden haber temperaturas por encima de lo normal, principalmente en horas de la tarde donde se esperan temperaturas más calientes”, añadió la científica.

“Se esperan temperaturas un poco por encima de lo normal”, agregó Zayas Rivera, quien indicó además que durante la mañana del martes continuará la entrada de un parcho de humedad por el este de la isla, lo que ha provocado la emisión de dos avisos de inundaciones.

Con esto, la meteoróloga se refirió a un aviso de inundaciones para el río Blanco en Naguabo, que estará vigente hasta la 1:00 p.m., y otro en el municipio de Río Grande, cerca de El Verde, por el cuerpo de agua que lleva ese mismo nombre, hasta las 9:15 a.m.

Precisamente, el municipio de Naguabo informó que la PR-31, específicamente en el área del río Blanco hacia la salida #22, se encuentra afectada. Esto se debe a que el río está fuera de su cauce, por lo que se exhortó a los conductores a evitar transitar por la zona.

“Las acumulaciones en esas áreas van entre una pulgada a cerca de dos pulgadas y media. El patrón debe continuar en horas de la mañana y en horas de la tarde se esperan desarrollos en sectores del noroeste de Puerto Rico”, explicó Zayas Rivera a este medio.

Para este martes, el riesgo de inundaciones se mantendrá entre limitado y elevado, por lo que se recomienda estar atento aL SNM y transitar con precaución, ante la posibilidad de pavimento mojado y reducción de visibilidad en algunas zonas de la isla.

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Peligros marítimos

En términos de las las condiciones marítimas, Zayas Rivera precisó que permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta las 6:00 p.m. del martes en aguas mar afuera del Atlántico y el Pasaje de Anegada.