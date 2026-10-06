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¿Más lluvia en camino? Onda tropical llegará esta noche a Puerto Rico

Conoce a partir de qué hora podrían comenzar los aguaceros y cuáles sectores enfrentan mayor riesgo de inundaciones

6 de octubre de 2026 - 8:15 AM

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El mayor riesgo de inundaciones asociado a este patrón se concentra, por el momento, hacia el norte de la isla. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una onda tropical comenzará a llegar a Puerto Rico esta noche y podría provocar un aumento en las lluvias desde el miércoles hasta el jueves, anticipó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El meteorólogo Ian Colón, del SNM, indicó a El Nuevo Día que los aguaceros dispersos podrían comenzar en el este alrededor de las 4:00 a.m. a 5:00 a.m. del miércoles y luego extenderse a otros sectores.

“Es posible que toda la isla vea por lo menos una centésima, aunque sea una lloviznita ”, sostuvo Colón.

El mayor riesgo de inundaciones asociado a este patrón se concentra, por el momento, hacia el norte de la isla, precisó.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Sin embargo, antes de la llegada de la onda tropical, el calor será el riesgo principal este martes, con una advertencia vigente de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. para todo Puerto Rico, Vieques y Culebra.

“Se puede resumir el patrón de hoy como uno de transición”, explicó el meteorólogo, al describir condiciones calurosas durante la mañana y temprano en la tarde, seguidas por aguaceros y tronadas.

La actividad de esta tarde se concentrará en sectores del norte e interior hacia el cuadrante noroeste de Puerto Rico.

Debido a las lluvias recientes, el meteorólogo advirtió que existe riesgo de inundaciones urbanas y menores, así como de posibles inundaciones repentinas localizadas.

Colón anticipó que el calor continuará durante los próximos días, aunque las precipitaciones podrían reducir el riesgo el miércoles. No obstante, desde el jueves, ese riesgo podría volver a elevarse.

En cuanto a las condiciones costeras, este martes hay un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este de Puerto Rico, Vieques y Culebra. El SNM también recomienda precaución a los operadores de embarcaciones pequeñas.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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