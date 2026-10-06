Monitoreo diario: diez embalses bajan y seis aumentan sus niveles

Diez de los 19 embalses incluidos en el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes, mientras seis aumentaron y tres permanecieron sin cambios.

Según el reporte, La Plata continúa en el nivel de “ajustes operacionales”, con una lectura de 43.70 metros, tras bajar un centímetro durante el último día.

Carraízo permanece en “seguridad”, con 40.69 metros, luego de disminuir tres centímetros. Su nivel se encuentra a 26 centímetros del desborde, fijado en 40.95 metros.

Mietras, Dos Bocas registró la mayor reducción del informe, con 16 centímetros, y se encuentra en 89.81 metros. Le sigue Guayo, que bajó 11 centímetros y está en 443.34 metros.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 6 de octubre de 2026. (AAA)

También descendieron Guineo y Cerrillos, cinco centímetros cada uno, y sus niveles se ubican en 900.67 y 166.65 metros, respectivamente. Loco disminuyó tres centímetros y está en 69.78 metros, mientras Carite bajó dos centímetros y se encuentra en 542.30 metros. Patillas y Caonillas descendieron un centímetro cada uno y registran niveles de 65.66 y 251.80 metros, respectivamente.

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Entre los embalses que aumentaron, Río Blanco reportó el mayor incremento, con 21 centímetros, y se encuentra en 27.05 metros. Lucchetti subió 19 centímetros y está en 171.29 metros, mientras Fajardo aumentó ocho centímetros y registra 47.99 metros.

Guayabal subió cuatro centímetros y se ubica en 103.44 metros; Guajataca aumentó tres centímetros y está en 196.35 metros; y Toa Vaca ascendió un centímetro y se encuentra en 147.09 metros.

Cidra, Matrullas y Garzas permanecen sin cambios, con niveles de 400.54, 733.83 y 736.07 metros, respectivamente.