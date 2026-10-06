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Monitoreo diario: diez embalses bajan y seis aumentan sus niveles

Dos Bocas registró la mayor reducción, con 16 centímetros, mientras Río Blanco subió 21 centímetros

6 de octubre de 2026 - 7:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Plata continúa en el nivel de “ajustes operacionales”. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Diez de los 19 embalses incluidos en el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes, mientras seis aumentaron y tres permanecieron sin cambios.

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Según el reporte, La Plata continúa en el nivel de “ajustes operacionales”, con una lectura de 43.70 metros, tras bajar un centímetro durante el último día.

Carraízo permanece en “seguridad”, con 40.69 metros, luego de disminuir tres centímetros. Su nivel se encuentra a 26 centímetros del desborde, fijado en 40.95 metros.

Mietras, Dos Bocas registró la mayor reducción del informe, con 16 centímetros, y se encuentra en 89.81 metros. Le sigue Guayo, que bajó 11 centímetros y está en 443.34 metros.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 6 de octubre de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 6 de octubre de 2026. (AAA)

También descendieron Guineo y Cerrillos, cinco centímetros cada uno, y sus niveles se ubican en 900.67 y 166.65 metros, respectivamente. Loco disminuyó tres centímetros y está en 69.78 metros, mientras Carite bajó dos centímetros y se encuentra en 542.30 metros. Patillas y Caonillas descendieron un centímetro cada uno y registran niveles de 65.66 y 251.80 metros, respectivamente.

Entre los embalses que aumentaron, Río Blanco reportó el mayor incremento, con 21 centímetros, y se encuentra en 27.05 metros. Lucchetti subió 19 centímetros y está en 171.29 metros, mientras Fajardo aumentó ocho centímetros y registra 47.99 metros.

Guayabal subió cuatro centímetros y se ubica en 103.44 metros; Guajataca aumentó tres centímetros y está en 196.35 metros; y Toa Vaca ascendió un centímetro y se encuentra en 147.09 metros.

Cidra, Matrullas y Garzas permanecen sin cambios, con niveles de 400.54, 733.83 y 736.07 metros, respectivamente.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo
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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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