El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.

Monitoreo diario: el nivel del embalse La Plata continúa disminuyendo. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.

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El embalse La Plata continuó este lunes su tendencia a la baja y reportó una disminución de 8 centímetros en las últimas 24 horas, siendo uno siete reservas de agua cuyos niveles bajaron este lunes, según datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La Plata amaneció con 43.71 metros y se mantiene como el único de los embalses monitoreados por la AAA que está bajo la clasificación de “ajustes operacionales”. Esta reserva ha bajado casi un metro en dos semanas.

No obstante, La Plata no fue el embalse que reportó la mayor reducción entre el domingo y el lunes. El embalse Guineo, ubicado en Orocovis, bajó 28 centímetros (cm) y se mantiene con un nivel de 900.72 metros. Este se encuentra en nivel de seguridad, luego que hace unas semanas reportara un nivel de desborde.

También tuvo un descenso el embalse Carraízo, el cual bajó dos centímetros, y se encuentra en 40.72 metros. Al momento, este está lejos de volver a caer en nivel de observación, pues para esto tendría que quedar por debajo de los 39.70 metros.

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Gráfica del nivel de los embalses a las 5:00 a.m. del lunes, 5 de octubre (AAA)

Los otros embalses que reportaron un descenso fueron Patillas (1 cm); Guayo, en Lares (8 cm); Loco, en Yauco (4 cm); y Cerrillos, en Ponce (3 cm).

Al otro extremo, 10 embalses reportaron aumentos en sus niveles de agua. Entre estos, el embalse Dos Bocas, en Arecibo, aumentó 17 cm y entró, este lunes, en nivel de desborde.

Del mismo modo, subieron los embalses de Cidra (1 cm); Toa Vaca, en Villalba (4 cm); Río Blanco, en Naguabo (22 cm); Fajardo (18 cm); Matrullas, en Orocovis (27 cm); Guayabal, en Juana Díaz (14 cm); Garzas, en Adjuntas (1 cm); Lucchetti, en Yauco (18 cm); y Guajataca, en Quebradillas (3 cm).

Mientras, los embalses Carite, en Guayama, y Caonillas, en Utuado, mantuvieron este lunes los mismos niveles que el domingo.