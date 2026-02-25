No aptas para bañistas: marejada provoca olas de hasta 10 pies en playas de la costa norte

Una marejada del norte ya impacta la región y mantiene condiciones peligrosas en varias playas de Puerto Rico, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según la meteoróloga María Novoa, del SNM, las boyas locales reflejan un aumento significativo en el oleaje, lo que confirma que el evento ya está presente en aguas del Atlántico.

Actualmente, está en efecto una advertencia de resaca fuerte para todas las playas expuestas al norte, desde Rincón hasta Fajardo.

“Esto implica olas rompientes de alrededor de 10 pies. También se pudiera ver efectos de erosión costera en las zonas vulnerables”, advirtió Novoa.

Además, indicó que existe un alto riesgo de corrientes marinas en varias áreas, incluyendo Cabo Rojo, Vieques y Culebra.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“La marejada ya está presente. Es importante que las personas sepan que las condiciones en las playas no están aptas para bañistas. Les recomendamos optar por una playa más al sur, sur-central o sureste de la isla”, sostuvo.

La meteoróloga también alertó sobre el peligro de permanecer en zonas rocosas.

“Algunas personas piensan: ‘No me voy a meter al agua, pero me trepo en las piedras’. Pero la ola puede romper aún en esa área. Ya hemos tenido muchas tragedias en lo poquito que va de año”, enfatizó.

De igual forma, permanece en vigor una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas mar afuera y en las aguas costeras del Atlántico, así como en los pasajes de Mona y Anegada.