Con sombrilla en mano: tarde lluviosa y riesgo de inundaciones debido a vaguada prefrontal
Leves concentraciones de polvo del Sahara también llegarán a la región en horas de la noche
24 de febrero de 2026 - 8:44 AM
24 de febrero de 2026 - 8:44 AM
Una vaguada prefrontal provocará este martes un incremento en la actividad de aguaceros y tronadas, así como un riesgo de limitado a elevado de inundaciones en distintos sectores de la isla.
La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que el aumento más significativo en la actividad de lluvia se anticipa desde el mediodía hacia horas de la tarde, cuando la combinación de humedad y el calor diurno favorecerá el desarrollo de aguaceros fuertes.
La científica detalló que los municipios a lo largo de la cordillera Central presentan el potencial más alto de inundaciones, mientras que en el resto del país el riesgo se mantiene limitado, principalmente en áreas de pobre drenaje y zonas urbanas.
“Tendremos periodos de lluvia fuerte. No descartamos la probabilidad de tronadas. Eso incluye rayos”, señaló.
Se espera que las condiciones comiencen a estabilizarse en horas de la noche cuando podrían llegar a la isla leves concentraciones de particulado de polvo del desierto del Sahara.
“No van a haber concentraciones tan altas, sino que son menores. Pero las personas con enfermedades respiratorias deben estar pendientes”, indicó.
Por otro lado, pulsos de una marejada del norte comenzarán a afectar las playas expuestas del norte desde esta noche, deteriorando las condiciones marítimas y costeras.
Novoa informó que, desde las 6:00 a.m. del miércoles, está en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas mar afuera del Atlántico y los pasajes de Anegada y Mona.
La meteoróloga adelantó que es probable que se emita un comunicado de corrientes marinas, ya que el riesgo podría aumentar a alto en playas del norte. Las condiciones marítimas peligrosas podrían persistir, al menos, hasta el viernes.
Ante este escenario, exhortó a los bañistas a no entrar al agua en playas del norte y a evitar permanecer sobre las rocas, ya que una ola puede provocar caídas y arrastrar a las personas.
Como alternativa, recomendó optar por playas del sur, donde el riesgo sería moderado, aunque subrayó que no se debe bajar la guardia, puesto a que aún podrían formarse corrientes marinas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: