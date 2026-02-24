Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con sombrilla en mano: tarde lluviosa y riesgo de inundaciones debido a vaguada prefrontal

Leves concentraciones de polvo del Sahara también llegarán a la región en horas de la noche

24 de febrero de 2026 - 8:44 AM

Los municipios a lo largo de la cordillera Central presentan el potencial más alto de inundaciones. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una vaguada prefrontal provocará este martes un incremento en la actividad de aguaceros y tronadas, así como un riesgo de limitado a elevado de inundaciones en distintos sectores de la isla.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que el aumento más significativo en la actividad de lluvia se anticipa desde el mediodía hacia horas de la tarde, cuando la combinación de humedad y el calor diurno favorecerá el desarrollo de aguaceros fuertes.

La científica detalló que los municipios a lo largo de la cordillera Central presentan el potencial más alto de inundaciones, mientras que en el resto del país el riesgo se mantiene limitado, principalmente en áreas de pobre drenaje y zonas urbanas.

“Tendremos periodos de lluvia fuerte. No descartamos la probabilidad de tronadas. Eso incluye rayos”, señaló.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Se espera que las condiciones comiencen a estabilizarse en horas de la noche cuando podrían llegar a la isla leves concentraciones de particulado de polvo del desierto del Sahara.

“No van a haber concentraciones tan altas, sino que son menores. Pero las personas con enfermedades respiratorias deben estar pendientes”, indicó.

Deterioro en las condiciones marítimas

Por otro lado, pulsos de una marejada del norte comenzarán a afectar las playas expuestas del norte desde esta noche, deteriorando las condiciones marítimas y costeras.

Novoa informó que, desde las 6:00 a.m. del miércoles, está en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas mar afuera del Atlántico y los pasajes de Anegada y Mona.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

La meteoróloga adelantó que es probable que se emita un comunicado de corrientes marinas, ya que el riesgo podría aumentar a alto en playas del norte. Las condiciones marítimas peligrosas podrían persistir, al menos, hasta el viernes.

Ante este escenario, exhortó a los bañistas a no entrar al agua en playas del norte y a evitar permanecer sobre las rocas, ya que una ola puede provocar caídas y arrastrar a las personas.

Como alternativa, recomendó optar por playas del sur, donde el riesgo sería moderado, aunque subrayó que no se debe bajar la guardia, puesto a que aún podrían formarse corrientes marinas.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
