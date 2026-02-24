Millones de personas en la ciudad de Nueva York y en una amplia franja del noreste de Estados Unidos se quedaron en casa el lunes bajo prohibiciones de circular por carretera y alertas de ventisca.

1 / 16 El noreste de Estados Unidos se recupera de intensa tormenta de nieve que afectó vuelos y canceló clases

El noreste de Estados Unidos se recupera de intensa tormenta de nieve que afectó vuelos y canceló clases. Millones de personas en la ciudad de Nueva York y en una amplia franja del noreste de Estados Unidos se quedaron en casa el lunes bajo prohibiciones de circular por carretera y alertas de ventisca.

1 / 16 | El noreste de Estados Unidos se recupera de intensa tormenta de nieve que afectó vuelos y canceló clases. Millones de personas en la ciudad de Nueva York y en una amplia franja del noreste de Estados Unidos se quedaron en casa el lunes bajo prohibiciones de circular por carretera y alertas de ventisca. - Seth Wenig

Nueva York - Vecinos, trabajadores del gobierno y una potente máquina ferroviaria quitanieves apodada “Darth Vader” se esforzaban para despejar gran parte del noreste de Estados Unidos tras una tormenta brutal y —en algunas zonas— récord, que cubrió la región de nieve y provocó miles de cancelaciones de vuelos.

Pero, mientras las nevadas avanzaban hacia el norte y remitían en otras áreas el martes, los meteorólogos advirtieron que otra tormenta podría estar a la vuelta de la esquina.

La tormenta del lunes, que los meteorólogos califican como la más fuerte en una década, dejó más de 2 pies (60 centímetros) de nieve en partes del noreste. En Rhode Island, cayeron más de 3 pies (91 centímetros), superando los totales de nieve de la histórica ventisca de 1978 que azotó el noreste, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Para la mañana del martes, las carreteras empezaban a reabrirse, el transporte público volvía a funcionar en algunas ciudades y se había restablecido la electricidad para algunos de los cientos de miles que se quedaron sin luz en Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware y Rhode Island.

PUBLICIDAD

Amtrak canceló algunos trenes entre Boston y Nueva York y entre Nueva York y Filadelfia el martes por la mañana.

Algunas escuelas reabren, otras mantienen las clases en línea

En la ciudad de Nueva York, que canceló las clases el lunes, el alcalde Zohran Mamdani anunció que las escuelas reabrirían el martes para la enseñanza presencial, lo que generó dudas sobre cuán viable es eso con la nieve aún acumulada a lo largo de las aceras.

El presidente del condado de Staten Island, Vito Fossella, sostuvo que las escuelas deberían permanecer cerradas, mientras que Michael Mulgrew, presidente de la United Federation of Teachers, describió la situación como “un gran desastre”.

“Va a haber poca asistencia de estudiantes. Va a haber poca asistencia de personal porque la gente no sabe si puede viajar, si puede llegar a las escuelas”, afirmó Mulgrew.

Portavoces de Mamdani no respondieron a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios, pero su responsable de escuelas, el canciller Kamar Samuels, señaló en una publicación en X que estaban “confiados en nuestra decisión de reabrir”.

Filadelfia pasó a clases en línea el lunes y el martes. Distritos en Long Island y en otros lugares de los suburbios de Nueva York indicaron que volverían a cancelar las clases el martes.

Otra tormenta en camino

El SNM dijo que está siguiendo otra tormenta que podría traer más nieve a la región más adelante esta semana. Se espera una combinación de lluvia y nieve el miércoles, con posibilidad de que caigan unos pocos centímetros de nieve.

Aunque no se espera que la nueva tormenta sea tan fuerte, incluso unos pocos centímetros adicionales de nieve sobre las zonas más afectadas podrían dificultar la limpieza, explicó Frank Pereira, meteorólogo del SNM en College Park, Maryland.

PUBLICIDAD

“Cualquier nieve adicional en este momento probablemente no será bienvenida”, comentó Pereira.

Ciclón bomba cancela miles de vuelos

El servicio meteorológico se refirió a la tormenta del lunes como un “clásico ciclón bomba/ tormenta del noroeste frente a la costa del noreste”. Un ciclón bomba ocurre cuando la presión de una tormenta cae una determinada cantidad dentro de un período de 24 horas; se presenta principalmente en otoño e invierno, cuando el gélido aire ártico puede llegar al sur y chocar con temperaturas más cálidas.

Más de 2,000 vuelos hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados el martes, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. La mayoría de las cancelaciones afectaban a aeropuertos en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

El Aeropuerto Internacional T.F. Green de Rhode Island pausó sus operaciones aeroportuarias el lunes mientras lidiaba con casi 38 pulgadas (97 centímetros) de nieve, de acuerdo con el SNM, lo que rompió un récord de 28.6 pulgadas (72.6 centímetros) establecido en 1978. La pausa continuó hasta la mañana del martes mientras el aeropuerto evaluaba la situación.

Central Park, en la ciudad de Nueva York, registró 19 pulgadas (48 centímetros) de nieve. Warwick, Rhode Island, superó los 3 pies (91 centímetros), la cifra más alta del país hasta ahora. La ráfaga de viento más fuerte, de 84 millas (135 kilómetros) por hora, se registró en Montauk Point, Nueva York.

Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como varios estados, declararon emergencias.

La dirección de The Boston Globe canceló la impresión de su periódico diario por primera vez en sus más de 150 años de historia porque la nieve y los vientos impidieron que el personal llegara con seguridad a su planta de impresión, informó el diario en un artículo en su sitio web.

PUBLICIDAD

Christa Prince y otras dos personas estaban en Brooklyn el lunes por la tarde con palas y una quitanieves eléctrica.

“Simplemente estamos abriendo un camino para este auto”, explicó Prince. ”No es nuestro auto, pero ya sabes, sólo estamos haciendo un buen gesto por nuestro vecino”.

___