Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oleaje peligroso en la costa norte: mantienen advertencias por resacas y corrientes marinas

Conoce el pronóstico del tiempo para este jueves

26 de febrero de 2026 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se esperan aguaceros pasajeros de corta duración durante el día en el este e interior de la isla. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Si tenía planes de playa, es mejor reconsiderarlos. El oleaje continúa peligroso en la costa norte, con olas rompientes que podrían alcanzar hasta los 15 pies en eventos aislados, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

RELACIONADAS

La meteoróloga María Novoa, del SNM, indicó que este jueves se mantiene en efecto una advertencia de resacas fuertes para toda la costa norte, incluyendo Culebra, así como un riesgo alto de corrientes marinas en esa zona, Vieques y sectores del suroeste.

Además, continúa vigente una advertencia para pequeñas embarcaciones en la mayoría de las aguas regionales, donde el oleaje se encuentra entre siete y 10 pies.

“Las condiciones están bastante peligrosas y no están aptas para bañistas”, sostuvo Novoa, quien recomendó optar por playas que no estén bajo advertencias y evitar treparse en rocas, ya que las olas pueden impactar de manera repentina.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

En cuanto al tiempo, señaló que se esperan aguaceros pasajeros de corta duración durante el día en el este e interior de la isla.

En la tarde, podrían desarrollarse algunos episodios de lluvia hacia el oeste, aunque no se anticipan inundaciones significativas. No obstante, no se descartan tronadas aisladas.

El aumento en los vientos también mantiene condiciones de brisa fuerte en las áreas costeras, por lo que cualquier objeto no asegurado podría ser arrastrado.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
