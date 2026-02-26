Oleaje peligroso en la costa norte: mantienen advertencias por resacas y corrientes marinas
26 de febrero de 2026 - 8:27 AM
Si tenía planes de playa, es mejor reconsiderarlos. El oleaje continúa peligroso en la costa norte, con olas rompientes que podrían alcanzar hasta los 15 pies en eventos aislados, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
La meteoróloga María Novoa, del SNM, indicó que este jueves se mantiene en efecto una advertencia de resacas fuertes para toda la costa norte, incluyendo Culebra, así como un riesgo alto de corrientes marinas en esa zona, Vieques y sectores del suroeste.
Además, continúa vigente una advertencia para pequeñas embarcaciones en la mayoría de las aguas regionales, donde el oleaje se encuentra entre siete y 10 pies.
“Las condiciones están bastante peligrosas y no están aptas para bañistas”, sostuvo Novoa, quien recomendó optar por playas que no estén bajo advertencias y evitar treparse en rocas, ya que las olas pueden impactar de manera repentina.
En cuanto al tiempo, señaló que se esperan aguaceros pasajeros de corta duración durante el día en el este e interior de la isla.
En la tarde, podrían desarrollarse algunos episodios de lluvia hacia el oeste, aunque no se anticipan inundaciones significativas. No obstante, no se descartan tronadas aisladas.
El aumento en los vientos también mantiene condiciones de brisa fuerte en las áreas costeras, por lo que cualquier objeto no asegurado podría ser arrastrado.
