Polvo del Sahara continúa en el área para el inicio de la nueva semana

El comienzo de la nueva semana estará marcado por la presencia de particulado de polvo del desierto del Sahara en medio de condiciones de calurosas en Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

“El polvo del Sahara aumentará desde esta tarde hasta el lunes, provocando cielos brumosos y deterioro en la calidad del aire”, indicó la agencia federal.

Precisó que las concentraciones alcanzarán “su punto máximo el lunes, lo que provocará cielos brumosos, visibilidad reducida en ocasiones y un deterioro de la calidad del aire, especialmente para los grupos sensibles”.

1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 23 Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Mientras, detalló que una onda tropical pasando al sur “traerá algunos aguaceros pasajeros, pero no se esperan lluvias generalizadas”.

No obstante, señaló que “continuarán las condiciones calurosas y ventosas. Manténgase hidratado y limite las actividades prolongadas al aire libre si es posible”.

“Hoy, las temperaturas máximas volverán a alcanzar entre 80 y 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Sin embargo, un viento ligeramente más del este-noreste debería proporcionar un alivio moderado en comparación con los últimos días, y los índices de calor generalmente se mantendrán por debajo de los criterios para emitir una alerta por calor”, apuntó el SNM.

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Pero, agregó que “algunas zonas urbanas y costeras localizadas podrían alcanzar brevemente los umbrales de alerta por calor durante las horas pico de la tarde”.

“Para el lunes, la combinación de temperaturas nocturnas más cálidas asociadas con la capa de aire sahariano y la persistencia de la bruma podría provocar índices de calor diurnos elevados, y podrían ser necesarias alertas por calor para algunas zonas urbanas y costeras”, señaló.