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Polvo del Sahara continúa en el área para el inicio de la nueva semana

También seguirá el tiempo con calor y algunos aguaceros en el sur

19 de julio de 2026 - 11:22 AM

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Se espera que la concentración de particulado de polvo del desierto del Sahara aumente hacia mañana, lunes. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El comienzo de la nueva semana estará marcado por la presencia de particulado de polvo del desierto del Sahara en medio de condiciones de calurosas en Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

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“El polvo del Sahara aumentará desde esta tarde hasta el lunes, provocando cielos brumosos y deterioro en la calidad del aire”, indicó la agencia federal.

Precisó que las concentraciones alcanzarán “su punto máximo el lunes, lo que provocará cielos brumosos, visibilidad reducida en ocasiones y un deterioro de la calidad del aire, especialmente para los grupos sensibles”.

Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Debido a su localización geográfica, el archipiélago de Puerto Rico es susceptible a la llegada de nubes de polvo del Sahara que pueden provocar, entre otras cosas, cielos brumosos y visibilidad reducida.Los edificios apenas eran visbiles.
1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Mientras, detalló que una onda tropical pasando al sur “traerá algunos aguaceros pasajeros, pero no se esperan lluvias generalizadas”.

No obstante, señaló que “continuarán las condiciones calurosas y ventosas. Manténgase hidratado y limite las actividades prolongadas al aire libre si es posible”.

“Hoy, las temperaturas máximas volverán a alcanzar entre 80 y 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Sin embargo, un viento ligeramente más del este-noreste debería proporcionar un alivio moderado en comparación con los últimos días, y los índices de calor generalmente se mantendrán por debajo de los criterios para emitir una alerta por calor”, apuntó el SNM.

Pero, agregó que “algunas zonas urbanas y costeras localizadas podrían alcanzar brevemente los umbrales de alerta por calor durante las horas pico de la tarde”.

“Para el lunes, la combinación de temperaturas nocturnas más cálidas asociadas con la capa de aire sahariano y la persistencia de la bruma podría provocar índices de calor diurnos elevados, y podrían ser necesarias alertas por calor para algunas zonas urbanas y costeras”, señaló.

“El martes, el aumento de la humedad en niveles bajos, combinado con la persistencia de temperaturas cálidas, podría intensificar aún más la amenaza por calor en las elevaciones más bajas, lo que podría requerir alertas por calor adicionales a pesar del aumento previsto de la actividad de lluvias y tormentas eléctricas más tarde ese día”, apuntó.

Tags
Polvo del SaharaServicio Nacional de MeteorologíaCalor extremo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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