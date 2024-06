Pronostican mucha lluvia para el martes en el centro y norte de Puerto Rico

“No habrá tanto calor porque el flujo de viento estará más del este para hoy y estos no generan tanto calor, pero igual, no se descarta que zonas costeras y urbanas vean índices de calor sobre los 100°F, pero la realidad del caso es que no será calor generalizado y por eso no hemos emitido avisos ni advertencias sobre calor excesivo en estos días”, explicó Inglés.