Pronostican un invierno más cálido y lluvioso en Estados Unidos: ¿dónde nevará más?

El invierno en Estados Unidos apunta a ser, en general, más lluvioso y cálido, pero no necesariamente con más nieve, según el pronóstico estacional oficial del gobierno federal y las proyecciones de otros meteorólogos. El responsable o culpable podría ser El Niño.

El Niño probablemente alterará los patrones meteorológicos y traerá más humedad, pero también temperaturas más altas. Esto debería ayudar a aliviar la persistente sequía en el oeste del país, aunque probablemente no complacerá a quienes esperan nevadas en el norte, informó el jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

El Niño es un calentamiento natural y temporal de ciertas partes del océano Pacífico que, por lo general, eleva las temperaturas globales. Aunque altera las condiciones del tiempo de maneras muy distintas alrededor del mundo, sus efectos suelen seguir patrones regionales predecibles, especialmente cuando el fenómeno es intenso. Esto permite a los meteorólogos tener mayor confianza en sus pronósticos.

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Aunque el Servicio Nacional de Meteorología no pronostica la cantidad de nieve que caerá durante una temporada, sus meteorólogos indicaron que gran parte del norte del país —incluidos el noreste, la región de los Grandes Lagos, el medio oeste superior y las Montañas Rocosas del norte— debería registrar nevadas por debajo de lo normal. En cambio, las Montañas Rocosas del sur, algunas zonas del sureste y el suroeste podrían recibir más nieve de la habitual.

Las empresas privadas de meteorología también anticipan una reducción de las nevadas en el norte. AccuWeather pronostica que Salt Lake City será la única gran área metropolitana con acumulaciones de nieve por encima de lo normal. Se espera que Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia reciban cerca de la mitad o menos de la nieve que normalmente cae durante el invierno, indicó la empresa.

Se pronostica que todo o parte de 41 de los 48 estados contiguos tendrá temperaturas superiores a lo normal. Ningún estado, ni siquiera alguna de sus regiones, tendría temperaturas inferiores al promedio. Florida, Luisiana, el sur de Georgia, Alabama y Misisipi tendrían temperaturas cercanas a lo normal. En Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, el sur de California, Nevada y Wyoming, así como en el oeste de Oklahoma, Kansas y Nebraska, hay probabilidades similares de que las temperaturas sean superiores, inferiores o cercanas al promedio.

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¿Y el temido vórtice polar, que permite que las ráfagas de aire gélido del Ártico lleguen a Estados Unidos? No debería ocurrir con tanta frecuencia como en la mayoría de los inviernos, pero eso no significa que no vaya a suceder, señaló Jon Gottschalck, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología y jefe de una de sus divisiones.

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“El Niño puede favorecer un invierno más templado de lo normal en el norte de Estados Unidos, pero hay que tener presente que, incluso durante los meses de invierno, eso no significa que no vaya a nevar. Tampoco significa que no pueda ocurrir una tormenta de nieve. Por lo tanto, el riesgo no desaparece”, expresó Ken Graham, director del Servicio Nacional de Meteorología, durante una sesión informativa en la que se presentó el pronóstico para los próximos tres meses.

“Basta con una sola tormenta para cambiar el panorama, especialmente en las ciudades de la costa este”, indicó Paul Pastelok, principal meteorólogo de pronósticos a largo plazo de AccuWeather, quien recomendó prestar especial atención a las tormentas de nieve en la costa este a finales de enero y durante febrero.

AccuWeather tiene una perspectiva más favorable que la NOAA en cuanto a las nevadas en las regiones de las Montañas Rocosas. La empresa pronostica que Denver tendrá entre 10 y 18 días con al menos dos pulgadas (cinco centímetros) de nieve, por encima del promedio histórico de nueve pulgadas (23 centímetros). Sin embargo, su pronóstico de acumulación total de nieve para Denver sigue cerca del promedio, aunque sería considerablemente mayor que la del invierno pasado.

La NOAA pronostica que algunas zonas de los 39 estados tendrán un invierno más lluvioso de lo habitual. En cambio, gran parte de Montana y algunas regiones de Oregón, Idaho, Wisconsin y Michigan podrían recibir menos precipitaciones.

“Anticipamos que las condiciones de sequía mejorarán o desaparecerán en las zonas occidentales de Oregón y el estado de Washington, el suroeste, las regiones central y sur de las Montañas Rocosas, el sur de las Grandes Llanuras, el bajo valle del río Misisipi y algunas zonas del este”, afirmó Gottschalck.

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Mike Bettes, meteorólogo de The Weather Channel, señaló que California probablemente recibirá demasiada lluvia. “Esperamos numerosos ríos atmosféricos de gran impacto que podrían provocar inundaciones extensas y deslizamientos de tierra durante este invierno”.

Los ríos atmosféricos son bandas largas y relativamente estrechas de vapor de agua. Transportan humedad desde los océanos a través de la atmósfera y pueden descargar cantidades extraordinarias de lluvia.

Florida y algunas zonas del sureste también deberían mantenerse alerta ante la posibilidad de que se produzcan más tornados durante este invierno y a principios de la primavera debido a El Niño, advirtió Gottschalck.

Los meteorólogos de distintas partes del mundo pronostican que el actual episodio de El Niño alcanzará niveles récord durante el otoño o el invierno. Graham señaló que un fenómeno intenso no necesariamente implica efectos más fuertes, pero sí puede facilitar la predicción de las condiciones meteorológicas.

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