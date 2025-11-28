Pronostican un Viernes Negro con aguaceros y tormentas aisladas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que este viernes se esperan periodos de aguaceros y tormentas eléctricas aisladas, con un riesgo limitado de inundaciones en Puerto Rico.

Los municipios potencialmente afectados se extienden desde Aguadilla hasta Cabo Rojo y parte del interior, así como a lo largo de la costa desde San Juan hasta Guayama, incluyendo la isla municipio de Vieques.

“Periodos de aguaceros y tormentas aisladas hoy (viernes) y esta noche, con un riesgo limitado de inundaciones a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos”, indica el informe.

En cuanto a las condiciones marítimas, el SNM informó que la advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas sigue vigente para las aguas mar afuera del Atlántico y el Pasaje de Anegada hasta el mediodía.

PUBLICIDAD

La agencia federal alertó que se espera un oleaje de seis a siete pies. “Las condiciones serán peligrosas para embarcaciones pequeñas”, indicó la agencia. “Los navegantes sin experiencia, especialmente quienes operen embarcaciones pequeñas, deben evitar navegar bajo estas condiciones peligrosas”, puntualizó.

De igual forma, el SNM informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas. A tales fines, se anticipan olas rompientes de entre 3 y 5 pies.

“Corrientes marinas amenazantes para la vida son posibles en la zona de rompientes, especialmente en las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Corrientes aisladas más fuertes pueden ocurrir en otros lugares, particularmente cerca de muelles, escolleras y canales”, indica un informe emitido por la agencia.

Asimismo, se informó que los vientos moderados continuarán hasta temprano el lunes, mientras que un riesgo moderado de corrientes marinas prevalecerá la mayor parte del período del pronóstico.