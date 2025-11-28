Pronostican un Viernes Negro con aguaceros y tormentas aisladas
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió, además, sobre oleaje peligroso
28 de noviembre de 2025 - 9:01 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que este viernes se esperan periodos de aguaceros y tormentas eléctricas aisladas, con un riesgo limitado de inundaciones en Puerto Rico.
Los municipios potencialmente afectados se extienden desde Aguadilla hasta Cabo Rojo y parte del interior, así como a lo largo de la costa desde San Juan hasta Guayama, incluyendo la isla municipio de Vieques.
“Periodos de aguaceros y tormentas aisladas hoy (viernes) y esta noche, con un riesgo limitado de inundaciones a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos”, indica el informe.
En cuanto a las condiciones marítimas, el SNM informó que la advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas sigue vigente para las aguas mar afuera del Atlántico y el Pasaje de Anegada hasta el mediodía.
La agencia federal alertó que se espera un oleaje de seis a siete pies. “Las condiciones serán peligrosas para embarcaciones pequeñas”, indicó la agencia. “Los navegantes sin experiencia, especialmente quienes operen embarcaciones pequeñas, deben evitar navegar bajo estas condiciones peligrosas”, puntualizó.
[Nov 28th]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 28, 2025
🌬️🌊⛵⚠️Small Craft Advisory in effect for the Offshore Atlantic Waters and the Anegada Passage until noon. | Una Advertencia para Operadores de Embarcaciones Pequeñas continúa vigente para las Aguas Mar Afuera del Atlántico y el Pasaje de Anegada hasta el mediodía. pic.twitter.com/ZwvdbE41N7
De igual forma, el SNM informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas. A tales fines, se anticipan olas rompientes de entre 3 y 5 pies.
“Corrientes marinas amenazantes para la vida son posibles en la zona de rompientes, especialmente en las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Corrientes aisladas más fuertes pueden ocurrir en otros lugares, particularmente cerca de muelles, escolleras y canales”, indica un informe emitido por la agencia.
Asimismo, se informó que los vientos moderados continuarán hasta temprano el lunes, mientras que un riesgo moderado de corrientes marinas prevalecerá la mayor parte del período del pronóstico.
[NOV 28] Exercise caution! | ¡Ejerza precaución! 🟡🌊⚠️🏊🏻♂️ MODERATE Rip Current Risk: Life-threatening rip currents possible today and in the coming days. | Riesgo MODERADO de corrientes marinas: Corrientes Marinas peligrosas posibles hoy y en los próximos días. pic.twitter.com/z3nBh0AvYa— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 28, 2025
“El oleaje bajará ligeramente esta noche (del viernes) y el sábado, luego aumentará nuevamente junto con condiciones ventosas desde el domingo hasta principios de la próxima semana. Las embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución”, puntualizó la agencia.
