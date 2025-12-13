Opinión
Riesgo de inundaciones y peligroso oleaje: conoce las condiciones del tiempo para este sábado

La energía de una marejada y los fuertes vientos mantienen el panorama marítimo deteriorado

13 de diciembre de 2025 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se anticipa que el riesgo disminuya a moderado. (David Villafañe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un patrón de tiempo mayormente tranquilo prevalecerá este sábado, aunque se espera un aumento en la probabilidad de lluvia durante la noche, particularmente en sectores del este, norte y sureste de la isla.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó que las condiciones atmosféricas responderán a un patrón similar al registrado ayer, viernes, con la presencia de aire más seco durante el día, lo que limitará el desarrollo de lluvias significativas.

No obstante, en horas de la noche se anticipa un incremento en la humedad, por lo que existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones en el este, norte y sureste, incluyendo a Vieques y Culebra.

En cuanto a las condiciones marítimas, la científica indicó que se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte y este de la isla, incluyendo Culebra, al menos hasta la mañana del domingo. Posteriormente, se anticipa que el riesgo disminuya a moderado.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Asimismo, permanece vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas debido a oleaje peligroso de entre cinco a siete pies en las aguas mar afuera del océano Atlántico.

Estas condiciones responden a la marejada existente y a la presencia de vientos fuertes. Se espera que la advertencia continúe hasta la tarde del domingo.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
