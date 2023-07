El paso de un tornado por Aguada trajo consigo una destrucción pocas veces vivida en una isla en la que estos fenómenos no son comunes, pero tampoco imposibles. No obstante, las estadísticas del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) no apuntan, al momento, a un incremento de estos sucesos.

Según los registros de la agencia, desde 1995, se han reportado un total de 23 tornados. Más de la mitad de estos eventos atmosféricos ocurrieron en municipios del área oeste de Puerto Rico.

“El tornado es un poquito más complicado de predecir porque posiblemente algunos de los factores que estuvieron jugando en la formación de este fenómeno incluye la topografía, efectos locales, la brisa marina y el mismo tiempo severo que estuvimos viendo sobre la región. La combinación de todos esos ingredientes pudo haber formado ese fenómeno sobre el municipio de Aguada”, explicó el meteorólogo Emanuel Rodríguez en entrevista con El Nuevo Día.

De acuerdo con Rodríguez, aproximadamente, entre uno y dos tornados se forman en la isla anualmente.

Este año, por ejemplo, se registró un tornado débil en Las Piedras el pasado 16 de marzo, aunque los daños ocasionados no compararon con los que enfrentó Arecibo en el 2022. El vórtice de este último marcó una intensidad de EF-1 en la escala Fujita mejorada (EF, en inglés), lo que significa que sus vientos estuvieron dentro del rango de 86 a 115 millas por hora (mph). Lo que ocurrió en Arecibo fue el evento extremo más fuerte en la historia moderna de Puerto Rico.

“A diferencia de los huracanes que se clasifican por la velocidad del viento, el tornado se clasifica basado en los daños que pudo haber ocasionado”, informó Rodríguez.

La información de Meteorología apunta a que el tornado de Aguada comenzó a las 2:46 p.m. y su momento más intenso fue a eso de las 3:07 p.m. Las imágenes compartidas a esa entidad federal por parte de usuarios de las redes sociales demuestran que “este fenómeno ocasionó unos daños significativos sobre el municipio de Aguada”, según Rodríguez.

No obstante, el meteorólogo reiteró que los tornados en Puerto Rico son eventos extremos y raros, aunque “no puedo descartar que no se forme otro hoy, pero sería bien extraño que tuviéramos dos fenómenos de estos uno detrás del otro”.

¿Qué hacer durante un tornado?

Rodríguez recomendó a la ciudadanía aplicar las mismas reglas de seguridad establecidas para casos de vientos potentes como en los huracanes.

“En estos casos lo principal es buscar refugio, meterse a la casa lejos de ventanas, lejos de puertas porque cualquier escombro podrías ser lanzado como proyectil y atravesar la ventana y ocasionar algún daño. No se recomienda tampoco que las personas se queden en los vehículos porque un tornado podría volcarlos con ellos adentro, pero, realmente, puede depender de las circunstancias y dependiendo de dónde se encuentra la persona o si está buscando refugio”, explicó el meteorólogo.

A través de una portavoz de prensa, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) aseguró que, al momento, organizar un simulacro enfocado en tornados no es necesario, pues en las actividades de orientación que de ordinario realizan se pueden utilizar para orientar sobre estas situaciones.

Durante esta mañana, personal del Nmead junto a los directivos de Meteorología y otros funcionarios acudieron hasta Aguada para evaluar los daños que dejó el tornado en ese pueblo.

Este medio intentó comunicarse con el comisionado del Nmead, Nino Correa, al igual que con el alcalde de Aguada, Christian Cortés, pero no se ha recibido respuesta.

Evaluará declaración de emergencia

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que evaluará la posibilidad de declarar un estado de emergencia para Aguada ante el paso del tornado que afectó el pueblo ayer, domingo.

“El alcalde tiene que presentar una evaluación, un estimado de daños y nosotros estaremos en posición de asistirlo, para entonces declarar -si es que procede- una zona de desastre, en esa zona en particular, pero ya esos son detalles técnicos lo que estaremos haciendo”, aseguró el primer ejecutivo durante una conferencia de prensa.

Según Pierluisi, “se han identificado 14 residencias que sufrieron daños, una de ellas en estado crítico; tres postes eléctricos cayeron al suelo y hoy se están restableciendo”.

Agregó que unos 200 abonados de LUMA Energy se quedaron sin luz por la situación, pero este lunes se les restablecerá el servicio.

El periodista David Cordero Mercado colaboró en esta historia.