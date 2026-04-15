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DTOP aclara confusión con planes de pago y la aplicación de CESCO Digital

La agencia reiteró que aunque la aplicación puede procesar la amnistía de 40%, no puede procesar una solicitud de plan de pago

15 de abril de 2026 - 8:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el DTOP, la confusión pudo surgir debido a la coexistencia de dos medidas distintas que entraron en vigor el 12 de marzo de 2026. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), aclaró que la aplicación de CESCO Digital no incluye ni procesa solicitudes de planes de pago para sus usuarios, esto a raíz del 40% de descuento en el pago de multas de tránsito y de peajes aprobado mediante la Ley 1-2026.

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“Cualquier percepción de que el sistema presenta alternativas de financiamiento dentro de esta aplicación es incorrecta”, informó el DTOP en declaraciones escritas.

No obstante, la agencia resaltó que los sistemas y plataformas oficiales para pagos de multas elegibles bajo amnistía operan correctamente.

“El beneficio del 40% de descuento en multas elegibles está disponible a través de los canales oficiales establecidos y no requiere navegar entre múltiples opciones dentro de CESCO Digital”, aseguró el DTOP en el escrito.

Según el DTOP, la confusión pudo surgir debido a la coexistencia de dos medidas distintas que entraron en vigor el 12 de marzo de 2026; la Ley 1-2026, que estableció la amnistía con descuentos de hasta un 40% en multas elegibles; y la Ley 52, que habilitó temporeramente un programa de planes de pago con un descuento aproximado de 10%.

“Este último programa tuvo una vigencia limitada de 30 días, por lo que ya no se encuentra disponible. Además, el DTOP reiteró que los beneficios de ambas leyes no son acumulativos, por lo que aquellos ciudadanos que optaron por acogerse a un plan de pago bajo la Ley 52 no pueden posteriormente reclamar el descuento de la amnistía”, aclaró el DTOP.

Por último, la agencia indicó que existe un portal independiente para la solicitud de planes de pago, conocido como el Portal del Ciudadano – Plan de Pago, el cual opera de forma regular durante todo el año y no forma parte del proceso de amnistía.

A través de esta plataforma, los ciudadanos pueden gestionar solicitudes de planes de pago que son evaluadas individualmente.

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Breaking NewsCescoamnistíaDepartamento de Transportación y Obras PúblicasMultas de tránsitoMultas de AutoExpresoMultas
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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