Manatí inaugura su primer centro comunitario de resiliencia energizado con paneles solares reciclados

Kind Sun Initiative, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, inauguró este pasado fin de semana el Proyecto Manatí en el Centro Cultural José S. Alegría, convirtiéndolo en el primer edificio solar de ese municipio, con la particularidad de que los paneles son reciclados, evitando que fueran descartados y fomentando su reúso.

Ahora, el centro cuenta con un sistema solar de 15 kilovatios de potencia eléctrica en corriente continua (kW-DC) y un sistema de almacenamiento de energía de 14 kilovatios hora (kWh), permitiendo operaciones totalmente fuera de la red.

El proyecto –que fue posible, en parte, gracias a una subvención de $20,000 del Programa Solar Moonshot de la Hammond Climate Solutions Foundation, y EG4 Electronics, que proporcionó baterías e inversores– contó con la coordinación y facilitación de Barrioization, una plataforma de gestión cultural, con sede en Manatí, que impulsa iniciativas enfocadas en la rehabilitación de espacios históricos y la sostenibilidad de las comunidades a través del arte y la cultura.

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Como otros pueblos en Puerto Rico, Manatí sufre apagones frecuentes y prolongados, que dejan vulnerables a miles de residentes, entre estos, adultos mayores. Cada interrupción deja también sin agua a cientos de residentes. Durante décadas, el Centro Cultural ha sido el único recurso de la comunidad para la educación extracurricular, eventos culturales y refugio de emergencia durante huracanes y otros desastres. La energía solar garantizará continuidad en el servicio, independientemente de las condiciones de la red.

“El acceso a la electricidad no es un lujo, es un derecho humano fundamental. En Puerto Rico, los apagones no son una molestia, son una crisis que afecta a los sistemas de agua, excluye a las familias de servicios críticos y aísla a las comunidades. A través del Proyecto Manatí, estamos convirtiendo paneles solares descartados en infraestructuras que cambian vidas y demostrando que la energía limpia y la equidad social son dos caras de la misma moneda”, dijo Mihail “Misha” Akopdjanov, fundador y director ejecutivo de Kind Sun Initiative, en comunicado de prensa.

Desde la izquierda, Drew Picklyk, Elizabeth Abrahams Riordan, Alexander Elias, Mihail Akopdjanov y José Miguel Santos, de Kind Sun Initiative. (Suministrada)

Sostuvo que el Proyecto Manatí ejemplifica el doble compromiso de Kind Sun Initiative con la sostenibilidad ambiental y el empoderamiento comunitario. Al reutilizar paneles solares, que de otro modo acabarían en vertederos, la organización entrega energía limpia y renovable a las comunidades que más la necesitan, reduciendo al mismo tiempo los residuos.

Para este proyecto, Kind Sun Initiative unió a dos comunidades afines –una del sur y otra del norte– para apoyarse mutuamente en la vida de la instalación. La Cooperativa de Energía La Margarita, Abeyno Coop, con sede en Salinas, ayudó en la construcción del sistema solar, trayendo a dos electricistas e instaladores solares certificados y experimentados.

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El Proyecto Manatí es el primero de cinco de energía verde que Kind Sun Initiative está desarrollando en Puerto Rico, cada uno con un costo promedio que supera $57,000.

“Lo que más me entusiasma del Proyecto Manatí es que no se trata solo de instalar paneles solares, sino de construir un modelo que pueda replicarse en los 78 municipios de Puerto Rico y más allá. Cada panel que reutilizamos, cada kilovatio-hora que generamos y cada profesional local que formamos es otro paso hacia una independencia energética duradera para comunidades que han esperado demasiado tiempo por ello”, dijo, por su parte, Drew Picklyk, cofundador y director de Operaciones de Kind Sun Initiative.

Equipo de trabajo de la Cooperativa de Energía La Margarita, Abeyno Coop, con sede en Salinas, capitaneado por Wanda Ríos Colorado. (Suministrada)