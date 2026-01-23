Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaguada provocará aguaceros frecuentes y pasajeros en varias zonas de la isla

Además, persisten condiciones marítimas y costeras peligrosas

23 de enero de 2026 - 8:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante la mayor parte del día, se registrarán aguaceros mayormente en zonas del este, norte y sureste. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una vaguada continuará influyendo en las condiciones del tiempo este viernes, provocando abundante nubosidad y aguaceros frecuentes en varias zonas de la isla.

De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, aunque el eje de la vaguada se localiza sobre la República Dominicana, el campo de humedad se mantiene sobre Puerto Rico.

La científica informó que, durante la mayor parte del día, se registrarán aguaceros mayormente en zonas del este, norte y sureste.

Mientras, por la tarde, la humedad disponible y los vientos moderados del este favorecerán el desarrollo de líneas de aguaceros, que se formarán sobre sectores en el oeste y la cordillera Central.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Ya para el domingo se espera que las condiciones mejoren debido a la llegada de aire seco”, señaló Rivera.

En cuanto a las condiciones marítimas, existe riesgo alto de corrientes marinas a través de todo el litoral norte y este, debido a las olas rompientes que podrían alcanzar cerca de seis pies.

Además, permanece vigente una advertencia para embarcaciones pequeñas ante oleaje de seis a ocho pies, al menos, hasta la mañana del domingo.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
