Vaguada provocará aguaceros frecuentes y pasajeros en varias zonas de la isla

Una vaguada continuará influyendo en las condiciones del tiempo este viernes, provocando abundante nubosidad y aguaceros frecuentes en varias zonas de la isla.

De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, aunque el eje de la vaguada se localiza sobre la República Dominicana, el campo de humedad se mantiene sobre Puerto Rico.

La científica informó que, durante la mayor parte del día, se registrarán aguaceros mayormente en zonas del este, norte y sureste.

Mientras, por la tarde, la humedad disponible y los vientos moderados del este favorecerán el desarrollo de líneas de aguaceros, que se formarán sobre sectores en el oeste y la cordillera Central.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Ya para el domingo se espera que las condiciones mejoren debido a la llegada de aire seco”, señaló Rivera.

PUBLICIDAD

En cuanto a las condiciones marítimas, existe riesgo alto de corrientes marinas a través de todo el litoral norte y este, debido a las olas rompientes que podrían alcanzar cerca de seis pies.