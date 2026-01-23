Vaguada provocará aguaceros frecuentes y pasajeros en varias zonas de la isla
Además, persisten condiciones marítimas y costeras peligrosas
23 de enero de 2026 - 8:54 AM
23 de enero de 2026 - 8:54 AM
Una vaguada continuará influyendo en las condiciones del tiempo este viernes, provocando abundante nubosidad y aguaceros frecuentes en varias zonas de la isla.
De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, aunque el eje de la vaguada se localiza sobre la República Dominicana, el campo de humedad se mantiene sobre Puerto Rico.
La científica informó que, durante la mayor parte del día, se registrarán aguaceros mayormente en zonas del este, norte y sureste.
Mientras, por la tarde, la humedad disponible y los vientos moderados del este favorecerán el desarrollo de líneas de aguaceros, que se formarán sobre sectores en el oeste y la cordillera Central.
“Ya para el domingo se espera que las condiciones mejoren debido a la llegada de aire seco”, señaló Rivera.
En cuanto a las condiciones marítimas, existe riesgo alto de corrientes marinas a través de todo el litoral norte y este, debido a las olas rompientes que podrían alcanzar cerca de seis pies.
Además, permanece vigente una advertencia para embarcaciones pequeñas ante oleaje de seis a ocho pies, al menos, hasta la mañana del domingo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: