Absuelven a 3 expolicías de Memphis de fatal golpiza a un hombre que huyó de un control de tráfico

Los agentes golpearon a Nichols por frustración, según los fiscales

Mills y Emmitt Martin, otro agente que también participó en la golpiza, acordaron declararse culpables de los cargos estatales y no fueron a juicio tras haber alcanzado acuerdos con los fiscales. También se declararon culpables en un tribunal federal, donde está pendiente la sentencia para los cinco agentes.

Los fiscales argumentaron que los agentes usaron fuerza excesiva y letal al intentar esposar a Nichols y eran penalmente responsables de las acciones de los demás. También dijeron que los agentes tenían el deber de intervenir y detener la golpiza y de informar al personal médico que Nichols había sido golpeado repetidamente en la cabeza, pero no lo hicieron.

Los abogados defensores dijeron que Martin fue responsable de la mayor violencia

Los abogados defensores intentaron refutar las acusaciones de que los agentes usaron fuerza excesiva para someter a Nichols. Señalaron que el agente que actuó con más violencia fue Martin, quien pateó y golpeó a Nichols varias veces en la cabeza, pero no está siendo juzgado.

Mills testificó que lamenta no haber detenido la golpiza, que produjo la muerte de Nichols por traumatismo contundente. Nichols sufrió desgarros y sangrado en el cerebro, dijo en su testimonio ante la corte el doctor Marco Ross, el médico forense que realizó la autopsia.

La defensa argumentó que Nichols se resistió al arresto

Mills reconoció en el estrado que tenía el deber de intervenir para detener la golpiza, pero no lo hizo.

Pero también dijo que Nichols se resistió activamente al arresto y que no cumplía con las órdenes de presentar sus manos para ser esposado.

Durante el juicio, el abogado defensor John Keith Perry le preguntó a Mills si habría golpeado a Nichols con la porra si éste simplemente hubiera puesto las manos detrás de la espalda. El exagente dijo que no.

Martin Zummach, el abogado de Smith, le preguntó a Mills si un agente está seguro si un sospechoso no está esposado ni ha sido registrado en busca de un arma. Mills respondió que no estaban seguros en esa circunstancia. Nichols no fue registrado antes de huir del control de tráfico.