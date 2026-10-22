Acusan a L. Louise Lucas, senadora de Virginia, por narcotráfico y lavado de dinero

La senadora estatal de Virginia, L. Louise Lucas, una de las demócratas más poderosas del estado, fue acusada el jueves en relación con lo que las autoridades federales alegan que era una operación criminal que dirigía para adquirir y distribuir grandes cantidades de marihuana y lavar las ganancias obtenidas.

Una acusación formal revelada el jueves imputa a Lucas y a otros seis acusados, entre ellos varios de sus familiares, informó el Departamento de Justicia en un comunicado previo a una conferencia de prensa programada para las 10:00 de la mañana. Lucas se entregó el jueves, informó un portavoz del Departamento de Justicia.

Los cargos, que incluyen narcotráfico y lavado de dinero, se presentaron después de que el FBI registrara en mayo la oficina de Lucas en su ciudad natal y un establecimiento de cannabis en el que tiene participación. En aquel momento, Lucas —quien ha sido una crítica vocal de la administración del presidente republicano Donald Trump— calificó el registro como un intento de intimidarla.

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“Este es el circo que siempre esperábamos, y esperaremos a conocer más detalles para ofrecer una respuesta más específica”, dijo el jueves Brian Woolfolk, principal asesor legal del Fondo de Defensa Legal de L. Louise Lucas, a The Associated Press.

La legisladora, de 82 años, conocida por su estilo directo y contundente, lleva décadas ascendiendo en la política de Virginia y ocupa un escaño en el Senado estatal desde 1992. Actualmente, es la presidenta pro tempore, cargo que le permite presidir la cámara en ausencia del vicegobernador. Más importante aún, dirige el influyente Comité de Finanzas del Senado, por el que debe pasar toda legislación que tenga repercusiones presupuestarias. Ha utilizado ese puesto para detener y, finalmente, bloquear proyectos de ley a los que se opone.

FBI alega que dirigía una “empresa criminal de marihuana”

El director del FBI, Kash Patel, afirmó en un comunicado que los cargos alegan que “Lucas y un grupo muy unido de familiares y asociados orquestaron durante varios años un esquema para enriquecer su propia empresa criminal de marihuana, ‘Lucas Enterprise’, utilizando su posición como presidenta del Comité de Finanzas y Asignaciones del Senado para proteger la operación del escrutinio penal e influir en la legislación para beneficiarse económicamente”.

“Nadie está por encima de la ley”, señala el comunicado. “El FBI continuará siguiendo los hechos junto con nuestro Departamento de Justicia y se asegurará de que los responsables de conducta criminal rindan cuentas”.

Lucas ha sido una de las principales voces de los demócratas en el intento, finalmente fallido, de rediseñar este año el mapa de los distritos congresionales de Virginia. La iniciativa buscaba contrarrestar los esfuerzos de los republicanos en otros estados para modificar los mapas electorales a su favor de cara a las elecciones de medio término.

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Lucas ha defendido durante años la legalización de la marihuana

Lucas, una firme defensora de la legalización de la marihuana, participó en la apertura del establecimiento The Cannabis Outlet en 2021, donde se venden productos derivados del cáñamo y CBD. Aunque la posesión de marihuana es legal en Virginia, las ventas minoristas de marihuana recreativa todavía no han comenzado, si bien hay establecimientos en todo el estado que venden otros productos derivados del cannabis.

Lucas también dirige una red de empresas que ofrecen servicios residenciales, de transporte y otros servicios para adultos con discapacidades intelectuales.

Los expedientes judiciales relacionados con el caso permanecieron bajo sello durante meses. Sin embargo, a principios de este año, el Departamento de Justicia envió al menos dos rondas de cartas para notificar a periodistas, políticos y otras personas del entorno de Lucas que sus comunicaciones con ella habían sido interceptadas mediante una intervención telefónica autorizada por un tribunal, que se llevó a cabo durante dos períodos de un mes cada uno.

En el momento del registro, numerosos demócratas salieron en defensa de Lucas y expresaron dudas sobre los fundamentos de la operación, en vista de los esfuerzos del Departamento de Justicia por establecer conductas delictivas entre personas consideradas opositoras de Trump.

Una persona familiarizada con el asunto dijo entonces a AP que la investigación comenzó durante la administración del presidente demócrata Joe Biden.

Lucas habló públicamente sobre su participación en el establecimiento de cannabis tan recientemente como en junio, aunque sus declaraciones financieras más recientes no identifican el negocio por su nombre.

La senadora ha sido comparada con Trump

Lucas representa un distrito del Senado estatal que incluye su ciudad natal, Portsmouth, ubicada en la costa de Virginia. Su estilo, a veces profano y sin complejos, ha generado comparaciones con Trump.

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La senadora acumuló cientos de miles de seguidores en X y atrajo atención nacional al utilizar la plataforma para defender enérgicamente sus prioridades y criticar a sus detractores, entre ellos el exgobernador republicano Glenn Youngkin. En ocasiones, también ha arremetido contra miembros de su propio partido, incluida la gobernadora Abigail Spanberger, con quien ha tenido desacuerdos.

A principios de este año, Lucas ayudó a liderar el plan demócrata, finalmente fallido, para rediseñar los distritos congresionales del estado, de tendencia demócrata, con un mapa que pretendía elegir a 10 demócratas y un solo republicano.

Durante el proceso, publicó comentarios burlones sobre cuatro legisladores republicanos a quienes el nuevo mapa pretendía sacar de sus puestos, y bromeó con que pronto trabajarían en McDonald’s. Lucas y otros demócratas defendieron los mapas como una respuesta razonable a los esfuerzos respaldados por Trump para aumentar la ventaja republicana en las elecciones de medio término en otros estados.

AP intentaba obtener comentarios el jueves de Spanberger y de los líderes demócratas de la Asamblea Legislativa.

Lucas lleva décadas en la política

Lucas ha protagonizado varios hitos históricos a lo largo de su carrera. Según una biografía publicada por la biblioteca estatal, en 1971 se convirtió en la primera mujer en trabajar como ajustadora de estructuras metálicas en el astillero naval de Norfolk, un empleo físicamente exigente que implica trabajar con ensamblajes metálicos para embarcaciones.

Comenzó su carrera política en 1984, cuando, según la biografía, se convirtió en la primera mujer negra elegida para el Concejo Municipal de Portsmouth.

Durante sus décadas en el Senado estatal, Lucas ha defendido firmemente los derechos al aborto y el aumento de los fondos para las escuelas públicas. También ha sido una de las principales voces en asuntos de justicia racial y derechos civiles.

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En 2019, después de que los demócratas obtuvieran el control de la cámara, sus colegas la eligieron presidenta pro tempore. En 2024, fue seleccionada para dirigir el comité presupuestario del Senado, lo que le otorgó una enorme influencia sobre cualquier legislación vinculada al presupuesto estatal.

Desde ese puesto, desempeñó un papel destacado en el bloqueo de la propuesta de Youngkin para trasladar los equipos de la NBA y la NHL de Washington a un complejo de desarrollo valorado en 2,000 millones de dólares que se proyectaba construir en Virginia.

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