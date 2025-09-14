Opinión
14 de septiembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Administración de Donald Trump renueva intento de despedir a Lisa Cook antes de votación clave

El presidente busca concretar el despido antes de la votación sobre las tasas de interés

14 de septiembre de 2025 - 5:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cook demandó a la administración de Trump para bloquear su despido y un juez federal dictaminó el martes que la destitución era ilegal y la reintegró a la junta de la Fed. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La administración del presidente Donald Trump renovó el domingo su solicitud a un Tribunal Federal de Apelaciones para que le permita despedir a Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, una medida que el presidente busca antes de la votación del banco central sobre las tasas de interés.

RELACIONADAS

La administración de Trump presentó una respuesta justo antes de la fecha límite del domingo a las 3 p.m., hora del este, ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumentando que los argumentos legales de Cook sobre por qué debería permanecer en el puesto carecían de fundamento. Los abogados de Cook argumentaron en una presentación del sábado que la administración de Trump no ha demostrado una causa suficiente para despedirla, y enfatizaron los riesgos para la economía y el país si se permitiera al presidente despedir a un gobernador de la Fed sin la causa adecuada.

La presentación del domingo es el último paso en un esfuerzo sin precedentes de la Casa Blanca para dar forma a la Fed, históricamente independiente. El despido de Cook marca la primera vez en los 112 años de historia del banco central que un presidente ha intentado despedir a un gobernador.

“El público y el ejecutivo comparten un interés en garantizar la integridad de la Reserva Federal”, argumentaron los abogados de Trump en la presentación del domingo. “Y eso requiere respetar la autoridad legal del presidente para destituir a los gobernadores ‘por causa’ cuando surge tal causa”.

Bill Pulte, un designado de Trump para la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, acusó a Cook de firmar documentos separados en los que supuestamente dijo que tanto la propiedad de Atlanta como una casa en Ann Arbor, Michigan, también comprada en junio de 2021, eran ambas “residencias principales”. Pulte presentó una denuncia penal al Departamento de Justicia, que ha abierto una investigación.

Trump se basó en esas acusaciones para despedir a Cook “por causa”.

Cook, la primera mujer negra en servir como gobernadora de la Fed, se refirió al condominio como una “casa de vacaciones” en una estimación de préstamo, una caracterización que podría socavar las afirmaciones de la administración de Trump de que cometió fraude hipotecario. Los documentos obtenidos por The Associated Press también mostraron que en un segundo formulario presentado por Cook para obtener una autorización de seguridad, describió la propiedad como una “segunda casa”.

Cook demandó a la administración de Trump para bloquear su despido y un juez federal dictaminó el martes que la destitución era ilegal y la reintegró a la junta de la Fed.

La administración apeló y solicitó un fallo de emergencia justo antes de que la Fed se reúna esta semana y decida si reduce su tasa de interés clave. La mayoría de los economistas esperan que reduzcan la tasa en un cuarto de punto.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpBanco de la Reserva Federal
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
