Administración Trump frena el uso de tejido fetal humano en investigaciones financiadas por los NIH

La administración Trump anunció este jueves que el tejido fetal humano derivado de abortos ya no podrá ser utilizado en investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud.

La política, instaurada desde hace tiempo por los grupos antiabortistas, amplía las restricciones emitidas durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El gobierno lleva décadas financiando investigaciones con tejido fetal, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas. El tejido, que de otro modo se desecharía, ha sido fundamental para determinadas investigaciones, como la lucha contra el VIH y el cáncer. Quienes se oponen al uso de tejido fetal afirman que ahora existen alternativas, aunque muchos científicos afirman que no siempre hay sustitutos adecuados.

En una declaración el jueves, el director de los NIH, Jay Bhattacharya, reconoció que la agencia “mantiene desde hace tiempo políticas que rigen el uso responsable y limitado de tejido fetal humano en la investigación biomédica”.

Su uso ha disminuido desde 2019. La agencia, de 47,000 millones de dólares, contabilizó solo 77 proyectos financiados en 2024 que incluían tejido fetal.

La primera administración Trump puso fin al uso de tejido fetal en el campus de los NIH y estableció obstáculos adicionales para los científicos no gubernamentales que buscaban financiación de los NIH, restricciones que posteriormente fueron levantadas por la administración Biden. La nueva política del jueves abarca toda la investigación financiada por los NIH.

Los documentos de los NIH dicen que la política no pone fin al uso de “líneas celulares” creadas hace años a partir de células fetales. Se trata de copias clonadas de células, como las células madre embrionarias, adaptadas para crecer continuamente en laboratorios. La declaración de Bhattacharya dice que los NIH pedirán pronto comentarios sobre posibles formas de “reducir o potencialmente reemplazar la dependencia de las células madre embrionarias humanas.”

