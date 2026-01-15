Agente federal dispara a una persona en la pierna tras ser atacado durante un arresto en Minneapolis

Un agente federal disparó a una persona en la pierna en Minneapolis después de ser atacado con una pala durante un arresto el miércoles, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el caso.

La fuente advirtió que la información aún era preliminar y que la investigación se encontraba en una etapa temprana. No podía hablar públicamente sobre los detalles de la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato.

El tiroteo ocurrió a unos 4.5 millas al norte del lugar donde un agente de inmigración disparó fatalmente en la cabeza a Renee Good el 7 de enero, cuando ella se alejaba conduciendo.

Un gran grupo de agentes federales y policías de Minneapolis, con máscaras antigás, lanzó gas lacrimógeno contra una multitud reunida en una intersección del norte de Minneapolis, cerca de donde ocurrió el tiroteo del miércoles.

PUBLICIDAD

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

La ciudad de Minneapolis dijo en la red social X que “estamos al tanto de los reportes de un tiroteo que involucra a fuerzas del orden federales en el norte de Minneapolis. Estamos trabajando para confirmar más detalles”.

Enfrentamientos en los tribunales y en las calles

Más temprano el miércoles, un juez dio tiempo a la administración Trump para responder a una solicitud de suspensión de su ofensiva migratoria en Minnesota, mientras el Pentágono buscaba abogados militares para sumarse a lo que se ha convertido en un caótico operativo de aplicación de la ley en el estado.

Nubes de gas lacrimógeno, descargas de irritantes químicos y el sonido estridente de silbatos de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis, especialmente desde el tiroteo de Good.

Agentes han sacado a personas de autos y viviendas, y han sido confrontados por transeúntes furiosos que exigen que los oficiales se retiren.

“Lo que más necesitamos ahora mismo es una pausa. La temperatura tiene que bajar”, dijo el fiscal general adjunto del estado, Brian Carter, durante la primera audiencia de una demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul.

Líderes locales afirman que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con el aumento de las fuerzas del orden. La jueza federal Katherine Menendez prometió mantener el caso “en primera línea” y dio al Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta el lunes para presentar una respuesta a una solicitud de orden de restricción.

La jueza señaló que se trata de “asuntos graves e importantes” y que existen pocos precedentes legales aplicables a algunos de los puntos clave del caso.

PUBLICIDAD

El abogado del Departamento de Justicia, Andrew Warden, sugirió que el enfoque adoptado por Menendez era apropiado.

La jueza también está a cargo de otra demanda que cuestiona las tácticas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros agentes federales cuando se encuentran con manifestantes y observadores. Una decisión podría emitirse esta misma semana.

Durante un discurso televisado la noche del miércoles, el gobernador Tim Walz describió a Minnesota como sumida en el caos, y dijo que lo que está ocurriendo en el estado “desafía toda lógica”.

“Seamos muy, muy claros: esto dejó de ser hace tiempo un asunto de aplicación de las leyes migratorias”, dijo. “En cambio, es una campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota por parte de nuestro propio gobierno federal”.

Walz agregó que la “rendición de cuentas” llegará a través de los tribunales.

Abogados militares podrían sumarse al operativo

El Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado más de 2,000 arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete no dar marcha atrás. El Pentágono se prepara para enviar abogados militares a Minneapolis para colaborar.

CNN, citando un correo electrónico que circula dentro de las fuerzas armadas, informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está pidiendo a las distintas ramas identificar a 40 abogados conocidos como oficiales del Cuerpo de Abogados Generales (JAG), y que 25 de ellos se desempeñarán como fiscales federales adjuntos especiales en Minneapolis.

El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, pareció confirmar el informe de CNN al publicarlo en X con un comentario señalando que el Ejército “se enorgullece de apoyar” al Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

El Pentágono no respondió de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press solicitando más detalles.

Se trata del paso más reciente de la administración Trump para enviar abogados militares y civiles a zonas donde se llevan a cabo operaciones federales de inmigración. La semana pasada, el Pentágono envió a 20 abogados a Memphis, según informó el fiscal federal D. Michael Dunavant.

Mark Nevitt, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Emory y exabogado JAG de la Marina, dijo que existe preocupación de que estas asignaciones estén restando abogados al sistema de justicia militar.

“No hay muchos JAG, pero hay más de un millón de miembros de las fuerzas armadas, y todos necesitan apoyo legal”, afirmó.

Un funcionario dice que el agente que mató a Good resultó herido

Jonathan Ross, el agente de ICE que mató a Good, sufrió una hemorragia interna en el torso durante el incidente, dijo a The Associated Press un funcionario de Seguridad Nacional.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder comentar sobre el estado médico de Ross. No proporcionó detalles sobre la gravedad de las lesiones, y la agencia no respondió a preguntas sobre la magnitud del sangrado, cómo se produjo exactamente la lesión, cuándo se diagnosticó ni qué tratamiento médico recibió.

Existen muchas causas de hemorragias internas, cuya gravedad puede variar desde simples contusiones hasta una pérdida significativa de sangre. Videos de la escena mostraron a Ross y a otros agentes caminando sin dificultad aparente después de que Good fuera baleada y su Honda Pilot chocara contra otros vehículos.

Good murió después de que tres agentes de ICE rodearan su SUV en una calle cubierta de nieve, a pocas cuadras de su casa.

PUBLICIDAD

Un video grabado por un testigo muestra a un agente ordenándole a Good que abriera la puerta y agarrando la manija. Cuando el vehículo comienza a avanzar, Ross, que estaba de pie frente a él, levanta su arma y dispara al menos tres veces a corta distancia. Luego retrocede mientras el SUV avanza y gira.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good estaba usando su SUV como un arma, una afirmación de defensa propia que ha sido duramente criticada por funcionarios de Minnesota.

Chris Madel, abogado de Ross, se negó a comentar sobre cualquier lesión.

“Un agente de paz”

La familia de Good, por su parte, ha contratado al bufete Romanucci & Blandin, que representó a la familia de George Floyd en un acuerdo de 27 millones de dólares con Minneapolis. Floyd, que era afroamericano, murió después de que un policía blanco presionara su cuello contra el suelo en la calle en mayo de 2020.

El despacho afirmó que Good estaba obedeciendo órdenes de mover su auto cuando fue baleada. Indicó que llevará a cabo su propia investigación y que hará públicos sus hallazgos.

“No quieren que ella sea utilizada como un peón político”, dijo el bufete en referencia a Good y su familia, “sino más bien como un agente de paz para todos”.

Estudiantes marchan contra ICE

Agitando pancartas con mensajes como “Love Melts ICE” y “DE-ICE MN”, cientos de adolescentes abandonaron la escuela en St. Paul y marcharon a temperaturas bajo cero hacia el Capitolio estatal para una protesta y manifestación.