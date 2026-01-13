Opinión
Minnesota y dos ciudades demandan al gobierno federal para detener operación migratoria

Alegan que el operativo del Departamento de Seguridad Nacional es una violación a la Primera Enmienda

13 de enero de 2026 - 8:35 PM

La demanda acusa al gobierno del republicano Trump de violar los derechos de libertad de expresión al apuntar a un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes. (Jen Golbeck)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El estado de Minnesota y las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul interpusieron el lunes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump con el fin de detener una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) tras la muerte de una mujer de Minneapolis que fue baleada por uno de los agentes del ICE, desatando indignación y protestas en distintos puntos del país.

Según la demanda, el operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) es una violación a la Primera Enmienda y otras protecciones constitucionales. La denuncia busca una orden de restricción temporal para frenar o limitar la operación.

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas en Minnesota, y debe detenerse”, dijo el fiscal general del estado, Keith Ellison, en una conferencia de prensa. “Estos agentes del estado federal, mal entrenados, agresivos y armados, han aterrorizado a Minnesota con una conducta ilegal generalizada”.

El DHS dice que planea enviar a más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota y afirma que ha realizado más de 2.000 arrestos desde que comenzó la operación el mes pasado. El ICE ha dicho que se trata de su mayor operación migratoria hasta la fecha.

La demanda acusa al gobierno del republicano Trump de violar los derechos de libertad de expresión al apuntar a un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes.

“Nos están atacando por cómo nos vemos y nos escuchamos. Nuestros residentes tienen miedo. Y, como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar”, dijo la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, quien nació en Laos.

Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público.Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a una conductora en Minneapolis durante la más reciente redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.El incidente ocurrió en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien calificó lo sucedido como “violencia del Estado”, no aplicación de la ley.
1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker

Autoridades federales aseguran que protegen a la población

En respuesta, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los funcionarios de Minnesota de ignorar la seguridad pública.

“El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado”, afirmó McLaughlin. ”Eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump; tenemos la Constitución de nuestro lado en este asunto, y no podemos esperar a demostrarlo en la corte”.

El gobierno también enfrenta una nueva demanda presentada en relación a un operativo similar en Illinois. Más de 4.300 personas fueron arrestadas el año pasado como parte de la “Operación Midway Blitz” mientras patrullas de agentes enmascarados recorrían el área metropolitana de Chicago. La denuncia interpuesta por la ciudad y el estado asegura que la campaña tuvo un efecto paralizante que provocó que los residentes tuvieran miedo de salir de casa o de usar los servicios públicos.

Desde el despliegue en Minnesota, se pueden escuchar con frecuencia los silbatos de los activistas cuando se detecta la presencia de los agentes en las calles. Los testigos publican de forma regular videos en los que se puede ver a los agentes federales usando gas lacrimógeno para desalentar al público de seguirlos.

También el lunes, agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a personas que se presentaron para ver las secuelas de un choque automovilístico en Minneapolis, a pocas cuadras de donde Renee Good murió baleada la semana pasada.

La multitud se reunió para atestiguar cómo un hombre estaba siendo interrogado por agentes que habían chocado su automóvil. Los agentes usaron gas lacrimógeno para intentar dispersar al grupo, luego se marcharon mientras la gente les gritaba: “¡Cobardes!”.

“Me alegra que no me dispararon, ni nada”, declaró Christian Molina a los periodistas.

De pie cerca de su vehículo dañado, se preguntó en voz alta: “¿Quién va a pagar por mi coche?”.

Fue otra escena tensa tras la muerte de Good el 7 de enero. Hubo decenas de protestas y vigilias en todo Estados Unidos para honrar a la madre de tres hijos y criticar fervientemente las tácticas federales.

Los funcionarios del gobierno federal han defendido repetidamente al agente de inmigración que le disparó, diciendo que Good y su vehículo representaban una amenaza. Pero esa explicación ha sido criticada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y otros basándose en videos del momento.

Protestas fuera de una escuela

Cientos de estudiantes salieron de la escuela secundaria Roosevelt en Minneapolis, donde agentes federales arrojaron gas lacrimógeno hacia estudiantes y empleados la semana pasada. Adultos vestidos con chalecos de seguridad despejaron el tráfico, y muchos padres de familia que asistieron en su momento a Roosevelt se presentaron con vestimenta de la escuela.

Los manifestantes llevaban pancartas con leyendas como: “Fuera ICE” y “Bienvenidos a Panem”, una referencia a la sociedad distópica de la serie de libros “Los Juegos del Hambre”.

Mientras tanto, en Portland, Oregon, las autoridades federales presentaron cargos contra un ciudadano venezolano que fue una de las dos personas que fueron baleadas allí por la Patrulla Fronteriza. el jueves. El Departamento de Justicia. dijo que el hombre usó su camioneta para golpear un vehículo de la Patrulla Fronteriza y escapar del lugar junto con una mujer.

Fueron baleados y finalmente arrestados. Sus heridas no eran potencialmente mortales. El FBI dijo que no había video del incidente, a diferencia del tiroteo de Good.

Breaking NewsMinnesotaDonald TrumpInmigrantesServicio de Inmigración y Control de Aduanas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
