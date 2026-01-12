Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hombre que posó con podio de Nancy Pelosi en asalto al Capitolio lanza campaña política

Estará buscando el escaño de comisionado del distrito 6 del condado de Manatee en Florida

12 de enero de 2026 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre usa una silueta de él mismo mientras sostiene el podio como logotipo oficial de su campaña para ser comisionado del distrito 6 del Condado de Manatee en el oeste de Florida, al sur de Tampa. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Adam Johnson, conocido por posar con el podio de Nancy Pelosi mientras era presidenta de la Cámara de Representantes durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, lanzó una campaña política en Florida tras recibir un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump.

RELACIONADAS

El hombre usa una silueta de él mismo mientras sostiene el podio como logotipo oficial de su campaña para ser comisionado del distrito 6 del Condado de Manatee en el oeste de Florida, al sur de Tampa.

Johnson, quien pasó 75 días en prisión y un año de libertad supervisada, promete en el sitio oficial de su campaña que “traerá los principios de MAGA”, el movimiento ‘Make America Great Again’ de Trump, al condado, donde su principal promesa es “erradicar la corrupción”.

El ahora candidato presentó su solicitud el 6 de enero pasado, cuando se cumplieron cinco años de la marcha de cerca de 2,000 personas que arremetieron contra las barreras policiales y entraron al Capitolio estadounidense para oponerse a la validación de la derrota electoral de Trump ante Joe Biden.

El hombre, quien contenderá bajo el Partido Republicano, admitió a los medios locales que postularse en esta fecha fue por “marketing”.

“Es marketing, realmente, si estamos siendo honestos. Es definitivamente bueno para causar alboroto allá afuera, así que es marketing gratis, y lo tomo”, declaró Johnson a la cadena local ABC 7 (WWSB) de Sarasota.

Su campaña define sus prioridades como ‘FAST’: combatir el fraude, buscar la asequibilidad, impulsar el desarrollo sostenible y arreglar los problemas de tránsito.

En el asalto al Capitolio, Jonhson se viralizó por posar con imágenes del podio de Pelosi y pretender hacer un discurso, por lo que el se declaró culpable de entrar y permanecer en un edificio restringido.

Este hombre es uno de los 1,500 beneficiarios del indulto que concedió Trump en el primer día de su segundo mandato en enero de 2025.

El 6 de enero de 2021, Trump ofreció un discurso para decenas de miles de personas en Washington e instó a la muchedumbre a ir al cercano Capitolio, donde los legisladores debían validar los votos electorales para confirmar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de noviembre de 2020, para protestar.

Tags
Breaking NewsFloridaNancy Pelosi
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: