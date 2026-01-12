Hombre que posó con podio de Nancy Pelosi en asalto al Capitolio lanza campaña política

Adam Johnson, conocido por posar con el podio de Nancy Pelosi mientras era presidenta de la Cámara de Representantes durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, lanzó una campaña política en Florida tras recibir un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump.

El hombre usa una silueta de él mismo mientras sostiene el podio como logotipo oficial de su campaña para ser comisionado del distrito 6 del Condado de Manatee en el oeste de Florida, al sur de Tampa.

Johnson, quien pasó 75 días en prisión y un año de libertad supervisada, promete en el sitio oficial de su campaña que “traerá los principios de MAGA”, el movimiento ‘Make America Great Again’ de Trump, al condado, donde su principal promesa es “erradicar la corrupción”.

El ahora candidato presentó su solicitud el 6 de enero pasado, cuando se cumplieron cinco años de la marcha de cerca de 2,000 personas que arremetieron contra las barreras policiales y entraron al Capitolio estadounidense para oponerse a la validación de la derrota electoral de Trump ante Joe Biden.

El hombre, quien contenderá bajo el Partido Republicano, admitió a los medios locales que postularse en esta fecha fue por “marketing”.

“Es marketing, realmente, si estamos siendo honestos. Es definitivamente bueno para causar alboroto allá afuera, así que es marketing gratis, y lo tomo”, declaró Johnson a la cadena local ABC 7 (WWSB) de Sarasota.

Su campaña define sus prioridades como ‘FAST’: combatir el fraude, buscar la asequibilidad, impulsar el desarrollo sostenible y arreglar los problemas de tránsito.

En el asalto al Capitolio, Jonhson se viralizó por posar con imágenes del podio de Pelosi y pretender hacer un discurso, por lo que el se declaró culpable de entrar y permanecer en un edificio restringido.

Este hombre es uno de los 1,500 beneficiarios del indulto que concedió Trump en el primer día de su segundo mandato en enero de 2025.