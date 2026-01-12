Encuesta revela que más estadounidenses se identifican como políticamente independientes

WASHINGTON - Los estadounidenses rechazan cada vez más a los dos principales partidos políticos, según una nueva encuesta.

Algo menos de la mitad, el 45%, de los adultos estadounidenses se identifican ahora como independientes, según una nueva encuesta de Gallup. Se trata de un cambio sustancial con respecto hace 20 años, cuando casi un tercio de los estadounidenses decían no identificarse ni con los demócratas ni con los republicanos.

Según el análisis de Gallup, este grupo parece estar cada vez más motivado por su descontento con el partido en el poder. Se trata de una dinámica que podría ser positiva para los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de este año, pero que no promete una lealtad duradera. Los independientes han gravitado hacia los demócratas en el último año cuando se les pregunta hacia qué partido se inclinan, según Gallup, pero las actitudes hacia el partido no se han calentado. Eso sugiere que las ganancias de los demócratas están probablemente más relacionadas con las opiniones cada vez más agrias de los independientes sobre el presidente Donald Trump.

Los más jóvenes, en particular, rechazan los partidos a un ritmo mucho mayor que las generaciones mayores. Más de la mitad de la Generación Z y de los Millennials se identifican como independientes políticos, mientras que la mayoría de las generaciones mayores se alinean con un partido. Esto es diferente del pasado, cuando más adultos jóvenes se identificaban con los demócratas o los republicanos. Y es parte de la razón por la que los frecuentes y dramáticos cambios en el poder político pueden llegar a ser cada vez más normales.

Los demócratas recuperan la ventaja con los independientes políticos

Los independientes son desde hace tiempo el grupo político más numeroso en Estados Unidos, y su número ha aumentado en los últimos 15 años. Pero a menudo se inclinan más por uno de los partidos que por el otro.

Este año, el Partido Demócrata ganó ventaja partidista cuando se preguntó a los independientes si se inclinaban más por el Partido Demócrata o por el Republicano. Casi la mitad, el 47%, de los adultos estadounidenses se identifican ahora como demócratas o se inclinan por el Partido Demócrata, mientras que el 42% son republicanos o se inclinan por el Partido Republicano. Esto es un indicio de cómo se sienten los estadounidenses respecto a sus afiliaciones políticas, y puede que no se refleje en la inscripción real de los votantes.

Esto cambió la ventaja de afiliación partidista de 3 años que el Partido Republicano tenía mientras el presidente Joe Biden estaba en el cargo, volviendo a donde estaban los demócratas durante el primer mandato de Trump.

Aunque no son malas noticias para los demócratas en su intento de recuperar una o ambas cámaras del Congreso en noviembre, es más probable que se estén beneficiando del descontento de los independientes con Trump, en lugar de construir una buena voluntad duradera para sí mismos. La aprobación de Trump entre los independientes ha caído constantemente a lo largo del año, mientras que la favorabilidad de los demócratas sigue siendo históricamente baja.

Los jóvenes impulsan la fuerza de los independientes

Los estadounidenses más jóvenes están impulsando el reciente aumento de adultos estadounidenses que se identifican como independientes.

La encuesta de Gallup reveló que la mayoría de los adultos de la Generación Z y de la Generación del Milenio, nacidos entre 1981 y 2007, se identifican ahora como independientes. La identidad independiente es más suave en las generaciones mayores, donde solo 4 de cada 10 miembros de la Generación X se consideran independientes y aproximadamente 3 de cada 10 adultos mayores lo hacen.

Los adultos jóvenes de hoy en día son más propensos que las generaciones anteriores a identificarse fuera del Partido Demócrata y Republicano. El 56% de los adultos de la Generación Z se consideran independientes, una cifra superior a la de 2012, cuando el 47% de los Millennials se declararon independientes, y a la de 1992, cuando el 40% de los adultos de la Generación X se identificaban de ese modo, según el análisis de Gallup.

Eso significa que no es probable que esta tendencia cambie, a menos que los partidos sean capaces de cambiar la forma en que los ven los jóvenes.

Los estadounidenses independientes son cada vez más los moderados

Los estadounidenses que se identifican como moderados cada vez se ven menos en ninguno de los dos partidos, según los sondeos de Gallup.

En la última década, más independientes han descrito sus opiniones políticas como “moderadas”, mientras que los demócratas y los republicanos son menos propensos a identificarse como moderados.

Aproximadamente la mitad de los independientes, el 47%, se consideraban moderados en 2025, frente a 3 de cada 10 demócratas y 2 de cada 10 republicanos.

Al mismo tiempo, demócratas y republicanos se han polarizado cada vez más en su ideología. Alrededor de 6 de cada 10 demócratas se consideran liberales, mientras que la proporción de los que se consideran moderados está entre las más bajas de su historia. Entre los republicanos, el 77% se considera conservador, y la identidad moderada también está en su punto más bajo.

