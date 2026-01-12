Homenajearán a Muhammad Ali con un sello postal conmemorativo

Muhammad Ali bromeó una vez diciendo que debería ser un sello de correos porque “es la única forma de que me laman”.

Ahora, la ocurrencia del tricampeón de los pesos pesados se está haciendo realidad.

Ampliamente considerado como el boxeador más famoso e influyente de todos los tiempos, y una fuerza cultural que fusionó la brillantez atlética con la convicción política y el espectáculo, Ali es homenajeado por primera vez con un sello de correos conmemorativo en Estados Unidos.

“Como una especie de guardián de su legado, estoy encantado. Estoy emocionada. Estoy extasiada”, dijo a The Associated Press Lonnie Ali, la esposa del campeón durante casi 30 años. “Porque la gente, cada vez que mire ese sello, se acordará de él. Y lo tendrán muy presente. Y, para mí, eso es emocionante”.

Un luchador en el ring y compasivo en la vida

Muhammad Ali falleció en 2016 a los 74 años tras convivir con la enfermedad de Parkinson durante más de tres décadas. En vida y a título póstumo, el hombre conocido como The Greatest ha recibido numerosos galardones, entre ellos una medalla de oro olímpica en 1960, el premio Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas en 1998 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2005.

Según Lonnie Ali, que su rostro aparezca en un sello tiene un significado especial, porque es una oportunidad para poner de relieve su misión de difundir la compasión y su capacidad para conectar con la gente.

“Lo hizo persona a persona”, dijo. “Y es una forma tan bonita de conectar con la gente, de enviarles una carta y utilizar este sello para reforzar el mensaje en esa vida de conexión”.

Sello que se dará a conocer públicamente

El primer día de emisión del Sello Muhammad Ali Forever está previsto para el jueves en Louisville (Kentucky), ciudad natal del famoso boxeador y sede del Muhammad Ali Center, que expone su vida y su legado. Será entonces cuando se podrán comprar los sellos Muhammad Ali Forever, en los que aparece una foto en blanco y negro de Associated Press de 1974 de Ali en su famosa pose de boxeador.

Cada hoja de 20 sellos incluye también una foto de Ali posando con un traje a rayas, un reconocimiento a su labor como activista y humanitaria. Se han impreso 22 millones de sellos. Una vez agotados, no se reimprimirán, según funcionarios del Servicio Postal de Estados Unidos. Se espera que los sellos susciten mucho interés entre coleccionistas y no coleccionistas.

Como son sellos Forever, el franqueo de First-Class Mail siempre será válido, lo que Lonnie Ali califica de homenaje “supremo”.

“Va a ser un sello para siempre de Correos”, dijo. “Es una de esas cosas que formarán parte de su legado, y será una de las estrellas brillantes de su legado, conseguir este sello”.

Creación de un sello histórico

Lisa Bobb-Semple, directora de servicios de sellos del USPS, dijo que la idea de un sello de Muhammad Ali surgió poco después de su muerte, hace casi una década. Pero el proceso de creación de un sello es largo. El USPS exige que las personas que aparecen en los sellos lleven muertas al menos tres años, con la excepción de los presidentes.

Mientras USPS trabajaba entre bastidores en un sello, un amigo de Ali ayudó a lanzar la campaña #GetTheChampAStamp, que despertó el interés público por la idea.

“Estamos muy contentos de que los astros se hayan alineado y nos hayan permitido hacer realidad el sello”, declaró Bobb-Semple, que al principio tuvo que mantener en secreto el proyecto del sello de Ali hasta que se hizo oficial. “Es algo que siempre hemos querido sacar al mercado”.

Los miembros del Comité Consultivo Ciudadano de Sellos, nombrados por el Director General de Correos, son responsables de seleccionar quién y qué aparece en los sellos. Cada trimestre se reúnen con Bobb-Semple y su equipo para revisar las sugerencias presentadas por el público. Normalmente se emiten entre 20 y 25 sellos conmemorativos al año.

Una vez seleccionada una idea de sello, Bobb-Semple y su equipo trabajan con uno de varios directores artísticos para diseñar el franqueo. A continuación, pasa por un largo proceso de aprobación final, que incluye una rigurosa revisión por parte del personal jurídico del USPS, antes de que pueda emitirse al público.

Antonio Alcalá, director artístico y diseñador del sello de Muhammad Ali, dijo que se revisaron cientos de imágenes antes de reducir las opciones finales a unas pocas. Finalmente, se eligió la imagen de AP, tomada por un fotógrafo anónimo. Muestra a Ali en su mejor momento, posando con guantes de boxeo y mirando directamente a la cámara.

Alcalá dijo que hay una historia detrás de cada sello de USPS.

“Los sellos de correos son obras de arte en miniatura diseñadas para reflejar la experiencia americana, destacar héroes, historia, hitos, logros y maravillas naturales de América”, dijo. “Los sellos de Muhammad Ali son un gran ejemplo de ello”.

Una figura cándida sobre la guerra, los derechos civiles y la religión

Más allá del cuadrilátero de boxeo, Ali hablaba abiertamente de sus creencias cuando muchos negros estadounidenses aún luchaban por ser escuchados. Nacido como Cassius Clay Jr., Ali cambió su nombre tras convertirse al Islam en la década de 1960 y habló abiertamente sobre raza, religión y guerra. En 1967, se negó a alistarse en el ejército estadounidense alegando sus creencias religiosas y su oposición a la guerra de Vietnam.

Esa postura le costó a Ali su título de campeón de los pesos pesados y le impidió boxear durante más de tres años. Declarado culpable de evasión del servicio militar, fue condenado a cinco años de prisión, pero permaneció en libertad mientras apelaba el caso. La condena fue anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1971, lo que consolidó aún más su prominencia como figura mundial.

Más tarde, Ali se convirtió en un humanitario global y utilizó su fama para promover la paz, el entendimiento religioso y las causas benéficas, incluso cuando la enfermedad de Parkinson limitaba su habla y sus movimientos.

Mensaje de Alí en tiempos de conflicto

El sello conmemorativo llega en un momento de división política en Estados Unidos y en el mundo. Lonnie Ali dijo que si su marido viviera hoy, probablemente “bloquearía mucho de esto” y seguiría siendo una persona compasiva que se conecta con la gente cada día.

Según ella, este enfoque es especialmente importante ahora.

