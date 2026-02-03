Agentes de inmigración sacan armas y detienen a activistas que les seguían en Minneapolis

Agentes de inmigración armados detuvieron el martes en Minneapolis a algunos activistas que iban detrás de sus vehículos, una señal de que las tensiones no han disminuido desde la marcha la semana pasada de un comandante de alto nivel.

Al menos una persona que llevaba un mensaje antiICE en la ropa fue esposada mientras estaba boca abajo en el suelo. Un fotógrafo de Associated Press fue testigo de las detenciones.

Últimamente, los agentes federales llevan a cabo detenciones de inmigrantes más selectivas en domicilios y barrios, en lugar de apostarse en aparcamientos. Los convoyes han sido más difíciles de encontrar y menos agresivos. Las alertas en los chats de grupos de activistas se han referido más a avistamientos que a detenciones relacionadas con la inmigración.

Varios coches siguieron a los agentes por el sur de Minneapolis tras recibirse informes de que estaban llamando a las casas. Los agentes detuvieron sus vehículos y ordenaron a los activistas que salieran de un coche a punta de pistola. Los agentes dijeron a los periodistas que se encontraban en el lugar que se mantuvieran alejados y amenazaron con utilizar gas pimienta.

No hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios del Departamento de Seguridad Nacional e Inmigración y Aduanas.

El mes pasado, un juez federal puso límites a la forma en que los agentes tratan a los automovilistas que les siguen pero no obstruyen sus operaciones. Seguir con seguridad a los agentes “a una distancia adecuada no crea, por sí solo, una sospecha razonable que justifique la detención de un vehículo”, dijo el juez. Sin embargo, un tribunal de apelación anuló la orden.

El comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que dirigía una campaña de represión de la inmigración en Minneapolis y otras grandes ciudades estadounidenses, abandonó la ciudad la semana pasada, poco después del tiroteo mortal de Alex Pretti, el segundo asesinato local de un ciudadano estadounidense en enero.

El zar de fronteras de la administración Trump, Tom Homan, fue enviado a Minnesota en su lugar. Advirtió de que los manifestantes podrían sufrir consecuencias si interferían con los agentes.

Mientras tanto, un hombre acusado de rociar con vinagre de sidra de manzana a la representante demócrata Ilhan Omar seguirá en la cárcel. El juez de instrucción David Schultz accedió a la petición del fiscal federal de denegar la libertad bajo fianza a Anthony Kazmierczak.

“Sencillamente, no podemos permitir que manifestantes y personas -sean del bando que sean- se acerquen a representantes que están llevando a cabo actividades oficiales, celebrando ayuntamientos, y les agredan”, declaró el martes el fiscal adjunto Benjamin Bejar.