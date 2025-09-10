Agentes federales incautan más de 600,000 vapeadores ilegales en una ofensiva nacional

Bensenville— Agentes federales realizaron incautaciones de productos de vapeo ilegales en todo Estados Unidos el miércoles, mientras la administración de Donald Trump tomaba medidas enérgicas contra los productos que los adolescentes usan regularmente en el país después de ser contrabandeados desde China.

La fiscal general Pam Bondi y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., viajaron a Illinois para promocionar las incautaciones, que incluyeron más de 600,000 productos ilegales tomados de un distribuidor en las afueras de Chicago.

En una conferencia de prensa el miércoles, Bondi dijo que agentes federales incautaron cientos de miles de productos, muchos de los cuales fueron contrabandeados a Estados Unidos desde China.

“Están apuntando a niños, jóvenes, estudiantes e incluso miembros de nuestro ejército”, dijo Bondi. “No se equivoquen, las empresas chinas están ganando miles de millones de dólares con estos productos. Los están vendiendo en nuestro país”.

Es el último intento de las fuerzas del orden por detener el flujo de vapeadores no autorizados que han inundado Estados Unidos en sabores agradables para los niños, a menudo procedentes de China. Su afluencia ha obligado a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés) a tratar de eliminar miles de productos ilegales vendidos por importadores y distribuidores clandestinos.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), la FDA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos también incautaron productos ilegales de distribuidores y minoristas en Carolina del Norte, Arizona, Nueva Jersey, Georgia y Florida, dijeron funcionarios federales.

El Departamento de Justicia también presentó acciones civiles el miércoles buscando detener las prácticas comerciales ilegales que ocurren en cinco distribuidores y cinco minoristas, dijeron funcionarios. Eso sigue a las compras encubiertas de productos ilegales que los agentes de la ATF llevaron a cabo en distribuidores en todo el país el mes pasado, según las autoridades.

De pie frente a un almacén donde se incautaron productos, dijo que el Departamento de Justicia tampoco descartaría presentar cargos penales, si fuera justificado.

El vapeo entre los adolescentes se disparó en 2019, cuando más de una cuarta parte informó que usaba vapeadores a diario. Pero el uso ha disminuido en los últimos años y menos adolescentes informaron haber vapeado en 2024 que en cualquier otro momento de la última década. Los funcionarios atribuyeron esa caída en parte a una aplicación más agresiva contra minoristas y fabricantes.